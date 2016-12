A nivel nacional: RN tendrá sus elecciones internas el próximo 4 de diciembre

En los comicios internos ya se vaticina una fuerte competencia.

Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

En marzo, la directiva de Renovación Nacional (RN) postergó las elecciones internas, que originalmente eran a fines de mayo para que se realizaran el próximo 4 de diciembre. Así, el miércoles 9 de noviembre venció el plazo para la inscripción de listas con miras a las elecciones internas del partido.

De esta forma, quienes aspiran a dirigir RN, tanto a nivel nacional, regional, distrital y comunal, ya presentaron las nóminas para competir en los comicios del 4 de diciembre.

Frente a este escenario y apuntando a llegar a la mesa directiva de la tienda de la estrella tricolor, se inscribieron algunas listas que llegaron hasta dependencias de Diario El Rancagüino con el fin de captar parte de los cinco mil votantes que existen en la región.

LISTA REGIONAL

Así, hasta nuestra sala de prensa llegó la actual presidenta regional de RN, Lucía Muñoz, quien va por su reelección, quien explicó que “luego de la renuncia de Raúl Montes de Oca, los consejeros regionales me eligieron como presidenta, así que poco más de un año que estoy ejerciendo el cargo donde creo que hemos hecho un buen trabajo, le hemos puesto bastante empeño en que todo funcionara y se vieron los logros en las elecciones municipales, pero creo que faltó porque la gente que me acompañó en el proceso no eran los que yo elegí como el grupo que tengo ahora”, argumentó Muñoz.

De este modo, en su lista para la regional en la que lidera como presidenta Lucía Muñoz, la acompaña Marcia Palma que peleará su cupo para convertirse en primera vice presidenta, el actual concejal de Placilla Eugenio Galaz lanzó su campaña como segundo vicepresidente, Edison Toro va como secretario y Florindo Núñez quiere ser tesorero regional.

“En esta lista – dijo Muñoz- estamos por trabajar por la unidad, porque nuestro partido se fortalezca, estamos comprometidos con hacer que este partido crezca en gestión, eficiencia y tener una postura empoderada como región ante lo que viene, quieremos volver a ser gobierno y para eso tenemos que trabajar desde ahora”, finalizó la actual presidenta de RN.

LOS OTROS DISTRITOS

También se hicieron presente una de las listas del Distrito 33 donde darán la pelea tres listas, mientras tanto en el Distrito 32 se enfrentarán dos listas.

Por el Distrito 33 el ex-alcalde de Quinta de Tilcoco y ex presidente regional de RN, Héctor Valenzuela se la juega por la presidencia de la circunscripción “Nuestra intención es tener la presidencia del Distrito 33, apoyar la presidencia de Lucía y su equipo para trabajar en conjunto”. En su lista por el Distrito 33, lo acompaña Gilda Quintana, Segio Cabezas, Rodrigo Acevedo y Luis Pinto.

“Hacemos un llamado a todos los militantes con un mensaje de unidad, tenemos que trabajar para recuperar el gobierno y hacemos el llamado para que nos apoyen, para que seamos electos y tener un trabajo en equipo para que la Alianza pueda hacer un trabajo eficiente para el próximo año”, finalizó Valenzuela.

En tanto, Felipe Uribe va por la candidatura a la presidencia por el Distrito 32, en su lista lo acompaña el Core Emiliano Orueta como primer vice presidente, el concejal de Rancagua Pedo Hernández, Monserrat Gallardo y Miguel Medina.

“Nuestra lista es bastante joven y la idea es renovar las caras del partido, entregar ideas nuevas, adecuarse a las necesidades que la gente tiene actualmente y tener una sintonía con los jóvenes que es algo que queremos recuperar al interior del partido. Queremos acompañar a Lucía y formar equipos que nos permitan tener un mejor resultado en las elecciones parlamentarias, unas de las tareas pendientes que tenemos como RN”, finalizó.

Por su parte el actual Consejero Regional Emiliano Orueta dio a conocer su apoyo a la actual presidenta que va a la reelección “En el Distrito 32 somos un grupo que queremos reencantar a los jóvenes, fuimos parte de las Juventudes de Renovación Nacional y sabemos cómo los jóvenes se sienten parte de la política, donde se sientan todos acogidos y podamos trabajar unidos como partido, es por eso también que como lista apoyamos a Lucía Muñoz que vaya a la reelección porque ha hecho un muy buen trabajo de unión y creemos que ella es la indicada para seguir trabajando y construyendo este RN”.

Cabe destacar que las elecciones se levarán a cabo el próximo domingo 4 de diciembre, de 09:00 a 18:00 horas en los diversos lugares de votación que el partido estará informando con anterioridad.

DISTRITOS

La región con sus 33 comunas se divide en 4 distritos:

Distrito 32: Rancagua

Distrito 33: que son las comunas de Codegua, Mostazal, Graneros, Machalí, Coinco, Olivar, Doñihue, Coltauco, Quinta, Malloa, Rengo, Requínoa.

Distrito 34: San Fernando, San Vicente, Las Cabras, Pichidegua, Peumo y Chimbarongo.

Distrito 35: cuenta con 14 comunas, todo lo que es Cardenal Caro.