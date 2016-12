Litueche y Pichidegua se mantienen en alerta roja por incendios forestales

Fernando Ávila Figueroa



Desolador era el panorama que se apreciaba en los terrenos que en los últimos días han sido arrasados por el fuego en la comuna de Litueche. Si bien hasta cerca de las 13:00 horas no era posible apreciar focos activos, personal de Bomberos y dos helicópteros trabajaban para que no se reactivara el fuego que ha dejado más de dos mil hectáreas de superficie destruidas.

En la mañana del viernes se reunió el Comité de Emergencia Regional, donde según el Intendente, Pablo Silva, en la comuna de Litueche les preocupaba la destrucción de tres viviendas. Agregó, y tal como lo pudimos constatar en terreno, que tres helicópteros trabajaban en el lugar, dos arrendados desde la Onemi y uno de Conaf, para intentar que no se reactivara el fuego, sumado a tres Brigadas de Conaf, Bomberos y Carabineros. Durante la tarde ayer viernes se informó que Bomberos de Pichilemu acudió a la comuna de Litueche para apoyar a los voluntarios de esta comuna.

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Litueche, Jaime Madrid, explicó que el viernes voluntarios de Litueche permanecieron en el lugar del siniestro con el fin de evitar alguna reactivación del fuego, y según su experiencia la superficie destruida supera las 2 mil hectáreas. Sobre las viviendas destruidas, éstas se encontraban deshabitadas, así como las personas que debieron ser evacuadas ya se encuentran en sus hogares la noche de jueves a viernes.



ARDUO TRABAJO BOMBERIL

El trabajo de los voluntarios en Litueche ha sido arduo y agotador, es por ello que durante las labores de extinción del fuego, un carro de bomberos quedó aislado por el fuego, logrando salir sin lesiones los siete voluntarios. Pese a ello, se registró un voluntario con principio de asfixia, situación que no pasó a mayor gravedad.

Hasta la tarde del viernes según el informe de la Conaf existían cinco incendios forestales en la Región de O’Higgins, afectando las comunas de La Estrella y Litueche en la Provincia de Cardenal Caro, Santa Cruz en la Provincia de Colchagua y un rebrote en Pichidegua.

En La Estrella el incendio Guadalao 1 ha afectado una superficie de 102 hectáreas de matorral y pastizal. Se encuentra controlado desde las 14 horas de ayer manteniéndose en observación.

La comuna de Litueche mantiene la alerta roja por el incendio el Cuzco 2, el que ha afectado a 2 mil 714 hectáreas de matorral y pastizal. El incendio hasta la tardes se encontraba calmado debido a las condiciones meteorológicas del lugar, sin embargo pasadas las 18:30 horas este incendio se reactivó y al momento no se descarta la evacuación de unas 500 personas que viven en el sector, intendente regional Pablo Silva se dirigía al lugar para en terreno evaluar la situación, al mismo tiempo que Bomberos ordenó Alarma Roja regional para todas las compañías y Carabineros se encuentra en apresto para concurrir en caso de que se deba ordenar la evacuación. Hasta el momento se han visto afectadas dos casas de veraneo y una casa utilizada como bodega.

Pichidegua sin duda era la comuna que más complicaciones presentaba durante la mañana, el humo que emanaba del incendio forestal llegaba hasta comunas como Rengo, y Rancagua, lo que motivó que se mantuviera la alerta roja comunal. En el sector Mina El Toco, el incendio ha afectado a 900 hectáreas de arbolado nativo, matorral y pastizal. Se encuentra activo con un frente de avance de un kilómetro.

En el sector Los Aromos también se registró un incendio forestal a 8 km al oeste de Pichidegua, el que fue controlado durante el día y afectó a 8 hectáreas de matorral y pastizal. A esto se suma el incendio a 7 km al sureste de Santa Cruz, sector La Lajuela, afectando a 2,2 hectáreas de arbolado nativo, matorral y pastizal. El incendio fue controlado el jueves por la tarde y extinguido a las 16:00 horas.

Durante este viernes hasta la Viña Huerto de Los Aromo de Pichidegua, llegó la Fiscal, Marcia Allendes, con el fin de comenzar la investigación sobre los delitos de incendio. La idea es coordinar las diligencias junto a Conaf y funcionarios especializados de Carabineros del OS-5 y la SIP. La fiscal se encuentra investigando los incendios de Pichidegua y Litueche, pero también manifestó su preocupación por los siniestros antes mencionados.