Panoramas Culturales

Por Marcela Catalán

Ensamble de Guitarras de Chile en Colegio Coya

Una de las más importantes orquestas de guitarra clásica del país, se presenta este viernes 18 de noviembre, a las 20 horas, en el aula magna del Colegio Coya. Es el Ensamble de Guitarras de Chile. El objetivo de la actividad es generar panoramas musicales de gran nivel, los cuales vayan en beneficio de la comunidad. La entrada es liberada.

Ciclo de Cine Arte

Una novicia huérfana está a punto de hacerse monja, cuando descubre que tiene un pariente vivo. Se trata de una hermana de su madre, quien no quiso encargarse de ella cuando era niña. Pero la madre superiora la obliga a visitar a su familiar antes de tomar los hábitos, conociendo a esta tía desencantada y alcohólica. Ella le revela el trágico destino de su parentela, el que se remonta a la época de la ocupación nazi. Ése es el argumento detrás de “Ida”, película polaca que presenta el Ciclo de Cine Arte Rancagua. ¿Dónde y cuándo? Este viernes 18 de noviembre, a las 21:30 horas, en Cinemark de Avenida San Juan.



En “Ida”, una joven novicia descubre un secreto familiar.

Golden Rock Bar

Como todos los fines de semana, la música en vivo se apodera este viernes del bar más rockero de Rancagua. Y es que hoy, unos grandes visitan el recinto para tributar a una tremenda banda. Es Red Hot Frequency, los que interpretarán lo mejor de Red Hot Chili Peppers en un show especial, solo para fanáticos. La entrada general está a sólo $1000, en Alameda N°063.



Red Hot Frequency tributa hoy a los Red Hot Chili Peppers.

Sun Monticello

Llega el merecido descanso semanal y Monticello tiene preparada una completa programación para sus visitantes. La diversión comienza hoy a las 21 horas, con una velada dedicada al twist. Aquello ocurrirá de la mano del músico Germán Casas, quien interpretará éxitos como “Eres exquisita”, “El rock del mundial” y muchos más, en Bravo Bar y sólo presentando su entrada al casino. Esa misma noche, Luis Dimas encenderá al público, mientras que la inmortal banda Los Galos traerá de vuelta canciones como “Perdona si me ves llorar”, “Cómo deseo ser tu amor” y muchas más. La cita es a las 21 horas, en el Centro de Conferencias, previa invitación.

El sábado 19, Nicole sorprenderá a todos los asistentes, con un espectáculo cargado de su particular energía e inconfundible voz. ¿Dónde? En Bravo Bar, a las 21 horas, gratis al enseñar su ticket al casino. Pero eso no es todo, porque en ese mismo momento, aunque en el Centro de Conferencias, los fans de Air Supply podrán deleitarse con sus más grandes éxitos. El valor de los boletos parte en los $45 mil, a través del sistema PuntoTicket.com. Los clientes MVG de Sun Monticello tienen un 15 por ciento de descuento.



Air Supply toca mañana en el Centro de Conferencias de Sun Monticello.

Casa del Arte

Una pareja de clase media está desesperada por surgir y salir del pozo en que se encuentran inmersos. Por ello se atreven a recibir en su casa a un senador, para apitutarse y así progresar. Ella es una luchadora, mientras que su marido un hombre pesimista e hipocondriaco. Pero ambos sucumben a la desesperación y al nerviosismo por la llegada del legislador, provocando esto diversas situaciones hilarantes. Es lo que cuenta “Mi marido es impotente”, obra que la Casa del Arte presenta nuevamente este viernes 18 y sábado 19 de noviembre en Rancagua, a las 20:30 horas, en sus dependencias de Ibieta N°187. Con Silvia Santelices y Evaristo Acevedo como protagonistas, la invitación es a reír junto a este peculiar matrimonio. Para reservar sus asientos, llame al 2242604.



Con Silvia Santelices y Evaristo Acevedo como protagonistas, la invitación es a reír.

Documental

Este sábado 19 de noviembre, en la Biblioteca Eduardo de Geyter, MiraDoc sigue presentando en Rancagua el documental “El viento sabe que vuelvo a casa”. La cita es a las 16 horas, estando a $1000 la entrada general y a $500 para estudiantes. El filme es de José Luis Torres Leiva, quien decidió seguir al realizador Ignacio Agüero, mientras preparaba su primer largometraje de ficción en Chiloé. Éste se inspiró en unos jóvenes novios, quienes desaparecieron en los bosques de la Isla de Meulín sin dejar rastro. El documental fue rodado en tres semanas. En la primera registraron los paisajes y algunas situaciones en específico, mientras que en las dos siguientes trabajaron con Ignacio Agüero.



Este sábado 19 de noviembre, en la Biblioteca Eduardo de Geyter.

Museo Regional

Este viernes 18 de noviembre, a partir de las 18 horas, el Museo Regional de Rancagua se suma a una nueva versión de Museos de Medianoche. Habrá una conferencia sobre Sewell, además de una proyección de fotografías históricas de la zona y las exposiciones “Matta de medianoche”, “Chilenas: mujeres del mito, pueblos e historia de Chile”, y un recorrido por el depósito histórico y por el de arqueología. La participación en estos últimos requiere inscripción previa, llamando al 722221524. La entrada es gratuita, no habiendo excusa para faltar. No lo olvide, lo esperan en Estado N°685, Rancagua.



Este viernes 18 de noviembre, a las 18 horas, comienza una nueva versión de Museos de Medianoche en el Museo Regional.

Teatro Regional

La compañía suiza- japonesa T42 Dance Projects , llega hoy a Rancagua, a las 20:30 horas, junto a su espectáculo de danza contemporánea The Tripode. La ecléctica

propuesta reúne ironía y creatividad, mostrando las diferencias culturales que enfrentan a un energético dúo de bailarines. La producción se complementa con la elegancia del Cisne Negro, obra transformada en un origami coreográfico que rinde homenaje a la belleza y a la estética en un solitario trabajo de Misato Inoue.

En tanto, este martes 22 y miércoles 23 de noviembre, a las 21 horas, Jaime Vadell, Tomás Vidiella y Coco Legrand se reúnen por primera vez en las tablas, para protagonizar “Viejos de mierda”, pieza que es escrita y dirigida por Rodrigo Bastidas. Comedia ácida que se ríe de la vejez y sus achaques, la propuesta también hace una crítica descarnada a la inhospitalidad de la sociedad actual, ocurriendo lo mismo con su culto a la juventud y a la tecnología. “Tenemos que prepararnos para vivir otro Chile: el de la cultura de lo desechable”, dice Legrand.



Jaime Vadell, Tomás Vidiella y Coco Legrand, se reúnen por primera vez en las tablas.

Chile Canta a Chile Rancagua

Este sábado y domingo, continúa la XXI versión del Festival de Cultura Tradicional Chile Canta a Chile de Rancagua. En esta oportunidad se realizará la XVI edición del Campeonato Nacional de Cueca Libre Expresión, compitiendo parejas que resultaron campeonas en todas las regiones del país. Las actividades se efectúan en el Club de Cueca Clodomiro Barril, en el Liceo Óscar Castro y en el Teatro Regional.

Feria Regional del Libro y la Cultura

Este viernes 18 y sábado 19 de noviembre, continúa la Feria Regional del Libro y la Cultura de Rancagua. Esta primera edición es organizada por Primeros Pasos Ediciones, Viandante Literario y la Unión de Escritores de Rancagua. Las actividades tienen lugar en diferentes sitios del Paseo Estado -entre Gamero e Ibieta-, como también en la Plaza Marcelino Champagnat -frente al Instituto O’Higgins-, entre las 11 y 21 horas. Hay presentaciones de libros, conversatorios, recitales poéticos y musicales, entre otros.