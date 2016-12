Esta tarde, O’Higgins irá por una nueva final frente a Everton

Ricardo Obando

Hace mucho rato que no se enfrentan, desde el torneo 2013-2014 en específico. Pero, esta vez, hay condimentos especiales para un duelo que, a las 15.30 horas, mantendrá a todos los celestes muy atentos.

O’Higgins visitará esta tarde a Everton en Viña del Mar con la misión de ganar para seguir prendido en la lucha por el título del torneo. Es más, la fecha es clave, porque hay otros cruces que pueden dejar al equipo de Cristián Arán, muy bien perfilado para los últimos tres partidos del torneo.

Y aquello, lo tienen bien claro en el Monasterio Celeste. El equipo, que ayer viajó hasta la ciudad jardín para aguardar concentrado este duelo, sabe bien que no hay margen de error. Una victoria frente a los Oro y Cielo es lo único que sirve, pero, hay una consideración extra. Pablo “Vitamina” Sánchez, ex técnico del Capo de Provincia, es el entrenador de Everton, y, bajo su mando, los ruleteros están invictos, mostrando un juego superior, y metiendo de principio a fin, hecho que caracteriza a los equipos del ex Rosario Central.

Es por ello que, por la vereda celeste, creen que el duelo será de ida y vuelta. Así lo sostuvo en las últimas horas el técnico Cristián Arán, quién manifestó que “siempre hemos jugado igual, a cambiar ataque por ataque, nunca imaginamos un partido en que cederle el campo del rival sea una alternativa”.

Inclusive, el propio DT cree que no hay que poner mucha atención a los otros resultados, porque lo primordial pasa porque hay que mirar el partido propio, ya que, dijo, “nos enfocamos en el partido del sábado, en tratar de ganarlo, y que eso nos permita mantener la ilusión de pelear hasta el final, que era el objetivo”.

Para el duelo de hoy, agregó, O’Higgins saldrá a jugar como siempre, porque “nosotros siempre nos sentimos cómodos con la obligación y la responsabilidad, esa es la realidad de este equipo. No nos sentimos cómodos con la especulación”.

Recodemos que, la última visita celeste a Sausalito, ocurrió el 26 de enero de 2014. Por el torneo de Clausura de aquella temporada, los goles de Diego Chaves y Luis Pedro Figueroa le dieron la victoria al, por ese entonces, equipo de Eduardo Berizzo.

LAS VARIANTES

Para hoy, solo una duda existe en el cuerpo técnico encabezado por Cristián Arán. Brian Torrealba o Yerson Opazo ocuparán la plaza que deja el suspendido Juan Fuentes. Pero, Arán deslizó que aquel puesto seguramente será para el canterano, dejando por la banda derecha al histórico.

De esta manera, O’Higgins formaría ante Everton con Miguel Pinto en el arco; Yerson Opazo, Albert Acevedo, Raúl Osorio y Manuel Bravo en defensa; Alejandro Márquez, Brian Torrealba y Marco Medel en la mitad de terreno; dejando en ofensiva a Pablo Calandria, Gastón Lezcano y Cristian Insaurralde.

Sobre el partido de esta tarde, el defensor Raúl Osorio apuntó que “vamos con la convicción de todo el plantel, de ir a buscar los tres puntos, porque, si se cae uno, nos metemos”.

A su vez, planteó que el duelo será intenso, “va a ser un partido interesante y hay que saber ganar, va a ser una final para nosotros”.