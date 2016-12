Lucas y Milton, los locutores más jóvenes de radio en Chile

Valentina Bustamante

Fotos Marco Lara

La Radio Rancagua, es hoy una de las más antiguas radios de Chile, fue fundada el 4 de noviembre de 1929, y hoy a sus 87 años tiene entre sus locutores a Lucas Valenzuela, de 15 años y Milton Valenzuela de 17 años, quienes se perfilan como los locutores más jóvenes que están al aire hoy en Chile.

Hace alrededor de un mes estos jóvenes se embarcaron en esta aventura, con su programa “SabaRock”, el que está al aire cada día sábado entre 9 y 10 de la mañana. Allí Lucas y Milton mezclan la música con la información deportiva, datos culturales y saludos de sus radioescuchas.

Lucas se dedica a la música hace al menos cuatro años, es por eso que a comienzos del 2016, cuando grabó su primer disco, comenzó a recorrer distintas radios locales presentando su música y dando entrevistas, es así como llegó hasta la Radio Rancagua, donde luego de presentar un proyecto, logró junto a su amigo Milton, tener su propio programa de radio, “SabaRock”.

Si bien ya conocían la dinámica de la radio pues habían dado entrevistas, asumen que estar del otro lado fue un desafío “Hay un cambio de roles importante ya que uno se sienta en el lugar de locutor, los nervios son normales, pero desde el primer programa hemos podido llevarlo bien”, comenta Lucas.

Milton por su parte, nos cuenta que ellos manejan una cuenta de Twitter que entrega información local sobre deportes, cultura, emergencias y agrupaciones sociales, lo que fue el pie para armar este proyecto del programa de radio. Lucas tenía una cuenta personal en esta red social donde informaba temas relacionados con deporte, principalmente de O’Higgins de Rancagua, equipo del cual se declara “hincha acérrimo”, “yo tenía una cuenta informativa sobre emergencias, me informaba a través de Bomberos “, agrega Milton.

“SABAROCK”

En el programa los jóvenes locutores mezclan la locución, la entrega de información a los usuarios y la interacción con el público, con la música, que los jóvenes procuran que sea principalmente música chilena.

Pese a que no son tantos los programas que han hechos, como buenos chicos tecnológicos, han sabido ligar su minuto al aire con las redes sociales a través de las cuales mandan saludos e incluso realizan concursos sorteando premios como sushi o una sesión de manicure, premios que ellos mismos han gestionado con emprendedores locales.

Durante la semana, Lucas y Milton van viendo temas a través de redes sociales, y escogen la música que acompañará el programa, el viernes se juntan a hacer la pauta, la imprimen y mandan la música a la radio.

Respecto al apoyo de su familia Milton asegura que ha sido muy importante, “Están súper orgullosos, nos apoyan harto”.

Consultado a lo que depara el futuro, Lucas señala “Yo al meterme en la música hace casi cinco años, desde ese momento y sin quererlo me estoy metiendo en las comunicaciones, porque con la música se comunica un mensaje, ahí me fue gustando este tema porque a través de la música eres un portavoz de una comunidad, en este caso somos portavoz de la juventud en la radio, yo me proyecto, quiero estudiar comunicaciones y si sigo en esto, creo que puedo lograr mucho más”, finaliza.