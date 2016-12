Cristián Arán, DT de O’Higgins: “Da la sensación que son dos puntos perdidos”

– El estratega, aseguró que si bien, merecían ir abajo 0-2 en el primer lapso, tras emparejar las acciones, pudieron haber ganado el encuentro ante Everton.

La igualdad de O’Higgins 2-2 del sábado por la tarde en Viña del Mar, sumado a la victoria de Iquique por 3-1 sobre San Luis y la caída de Unión Española ante la U por 2-3, alejó a los celestes de la punta del torneo, y con cuatro puntos bajo los Dragones Celestes, la ilusión de ser campeón se aleja, pero matemáticamente sigue a la mano.

Tras el encuentro en Sausalito, el técnico Cristián Arán entregó su análisis de lo ocurrido en la cancha viñamarina, sentenciando que, pese al esfuerzo de remontar, no lograron conseguir lo que sí hicieron ante Palestino y Antofagasta: darlo vuelta. “Volvimos a remontar un marcador adverso, no nos alcanzó en el resultado para darlo vuelta”, aseguró.

Es más, el casildense puntualizó que “creo que, en el trámite, durante el segundo tiempo tuvimos las opciones para ganarlo”. Eso, dijo, lo deja “tranquilo por el esfuerzo del grupo, pero preocupado por los 25 primeros minutos que no fueron buenos, nos costó acomodarnos a la adaptación del rival, la posición de Leyton y Echeverría nos generaba complicaciones, pero, repito, me parece que en el balance nos vamos con la tranquilidad de que nos esforzamos y convencidos de que esto sigue”.

Desde el punto de vista del juego, manifestó, “en un momento, el punto parecía muy valioso, cuando el equipo estaba 0-2 abajo y no encontraba ni el juego ni la pelota, y, después, con el resultado final, da la sensación que son dos puntos perdidos, porque el equipo tuvo chances muy claras para ganarlo sobre el final”.

Pero, lo que lo dejó preocupado es cómo entró el equipo al campo de juego, con las luces apagadas, lo que le dio la posibilidad a Everton de haber quedado arriba por 2-0. “Lo más grave de hoy (sábado) es que merecíamos ir perdiendo 0-2, con Palestino y Antofagasta el resultado tenía que ver con otras circunstancias. El gol, sobre la hora del primer tiempo, nos dio otro aire, y en el segundo tiempo se vio al equipo que queríamos ver”, señaló.

En tanto, ante la pregunta típica en estos casos, si se ganó un punto o se perdieron dos, Arán expresó que “creo que al final del torneo podremos ver si es un punto ganado o dos puntos perdidos”.

Ahora, de cara a la recta final, donde O’Higgins deberá recibir a Colo-Colo y Santiago Wanderers, y visitar entre medio a Universidad de Concepción, Cristián Arán destacó que “quedan tres fechas, y nosotros hasta que tengamos la ilusión vamos a pelear como lo ha hecho este equipo a lo largo del año”.