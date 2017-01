Negocios a través de Chilecompra crecieron en 9,3% al tercer trimestre de 2016

De enero a septiembre de 2016, los montos totales transados en ChileCompra crecieron en 9,3% respecto al mismo periodo del 2015, alcanzando más de US$ 7.287 millones, lo que es particularmente destacable en un periodo de desaceleración económica. A su vez, se emitieron más de 1 millón 668 mil órdenes de compra.

Los proveedores que hacen negocios en ChileCompra suman más de 120.000, el 90% de los cuales son micro y pequeñas empresas. En cuanto a la participación por montos, las Mipes alcanzaron en el periodo un 44%, cifra que supera casi cinco veces la participación de este segmento en la economía nacional (9%), y que asciende a US$ 3.233 millones entre enero y septiembre.

En cuanto a las regiones, las Mipes superan el 53% promedio en su participación entre enero y junio de 2016 y destacan las regiones de El Maule (65%), Tarapacá (61%) y Atacama (59%).

En tanto a través del catálogo de Convenios Marco –la tienda virtual más grande del país- los organismos públicos hicieron compras por más de 1.844 millones de dólares, lo que implica un alza de 26% respecto de 2015.

En cuanto a los ahorros alcanzado gracias a ChileCompra, en lo que va del año alcanzó un total ahorrado de US$ 527,8 millones. En sus 13 años de existencia, los ahorros en ChileCompra han alcanzado el 6,6% superando los USD 5.300 millones. A su vez, en la tienda virtual de convenios marco, que cuenta con 105 mil productos en línea, alcanzó ahorros en precios que superaron el 18% de enero a septiembre, lo que equivale a US$ 348 millones sobre el total transado en este catálogo electrónico.