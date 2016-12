Colchagua cerró la fase grupal goleando a Independiente

– El elenco de la Herradura venció por 6-2 al conjunto de Cauquenes, y se instaló en la quinta posición de la tabla nacional.



Ricardo Obando

Luego de dos derrotas consecutivas, ambas como visitante, Colchagua CD necesitaba cerrar la fase grupal de la Segunda División 2016-2017 con una victoria, con el fin de acortar distancia con los líderes del torneo.

Y, esto lo entendieron desde el comienzo del partido que cerró la jornada dominical. El elenco de Luis Fredes salió con todo a buscar un buen resultado, y rápidamente encontró premio. Con su trio de ataque muy activo -todos anotaron-, vulneraron rápidamente los espacios que dejó Independiente de Cauquenes para, concretar la goleada: 6-2.

En los 9’, la figura de la tarde, David Villegas, batió el portero Diego Fuentes con un tiro de media distancia. El mismo ex Unión San Felipe y Deportes Puerto Montt, aprovechó un rebote en los 16’ y 24’ para decretar el 3-0 que, en menos de media hora de juego, sentenció el partido.

Después de eso, el conjunto de la Herradura siguió buscando, pero Fuentes fue clave en no aumentar antes. Eso sí, al cierre de la primera parte, el argentino Juan Manuel Pérez puso el 4-0, marcador con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Colchagua siguió con el acelerador a fondo, y a ciento veinte segundos de reiniciar las acciones, Villegas estrelló una pelota en el vertical izquierdo de la portería cauquenina, el balón luego rebotó en Pérez, y todo lo aprovechó Gamadiel García para colocar el 5-0.

Pero, cinco minutos después, llegó el sexto. Veloz carrera de Villegas para capturar un pase profundo de Gamadiel, y el delantero no tuvo problemas para eludir al portero, a un defensa, y finiquitar al primer palo. 6-0 y el duelo se sentenció.

Claro está que, a pesar de caer estrepitosamente, el equipo de Nelson Tapia no bajó los brazos y buscó descontar. En los 64’, el delantero Luis González batió con un globito al portero Iván Meirone, y el propio atacante, en los descuentos del partido, cerró la jornada con el 6-2 definitivo.

De esta manera, los sanfernandinos culminaron la ronda del sur con 16 unidades, ubicándose en el tercer lugar, pero, en la tabla nacional, la que se tomará en cuenta desde esta semana, aparecen quintos tras Barnechea (24), Melipilla (23), Santa Cruz (20) y Naval (18). Es más, el torneo continuará el próximo fin de semana, donde Colchagua visitará al colista, Deportes Vallenar (4).

SE DESTAPARON

“Nunca me había tocado, había hecho de a dos o de a tres, pero nunca de a cuatro”. Feliz estaba el goleador de la tarde, David Villegas. El atacante, que se destapó en la cálida tarde colchagüina, aseguró además que la producción se siente grata “porque se refleja en el trabajo que se hace día a día, tenemos que seguir así, no hay que bajar los brazos y a Vallenar debemos ir a ganar”.

Por su parte, el técnico Luis Fredes, apuntó que “era lo que estábamos buscando, íntimamente sabíamos que estábamos trabajando bien, y hoy (domingo) se vio un partido redondo respecto a lo que no nos había salido antes, que eran los goles”.

Finalmente, Fredes puntualizó que “quedamos conformes, tranquilos y esperanzados en lo que pueda venir, debemos seguir insistiendo y trabajando en lo que creemos”.

Ficha del Partido

Colchagua CD (6): Fernando Burgos (57′, Iván Meirone), Daniel Silva, Lukas Riffo (67′, Francisco Allende), Claudio Muñoz, Michael Silva, Juan Pablo Carrasco, Mauricio Iturra, Kevin Gómez, Gamadiel García (67′, Mauricio Flores), Juan Manuel Pérez, David Villegas. DT: Luis Fredes.

Independiente de Cauquenes (2): Diego Fuentes, Vicente Cuevas, Patricio Gutiérrez, Eelco Navarro, Sebastián Torres, Eduardo Manríquez, Camilo Farías, Miguel Saldías, Sergio Arenas, Felipe Araya, Luis González. DT: Álvaro Ruz.

Árbitros: Cristian Droguett, Sebastián San Martín, Mauricio Tellez, Fernando Vejar.

Amonestados: Silva (COL); Manríquez (IND).

Goles: 1-0, 8′, Villegas; 2-0, 15′, Villegas; 3-0, 24′, Villegas; 4-0, 44′, Pérez; 5-0, 48′, García; 6-0, 55′, Villegas; 6-1, 64′, González; 6-2, 90’+3′, González.

Estadio: Jorge Silva Valenzuela, San Fernando.

Público: 385 espectadores.

Así comienza la fase nacional

1° Barnechea, 24 puntos.

2° Deportes Melipilla, 23 puntos.

3° Deportes Santa Cruz, 20 puntos.

4° Naval, 18 puntos.*

5° Colchagua CD, 16 puntos.

6° Deportes La Pintana, 15 puntos.

7° San Antonio Unido, 13 puntos.

8° Lota Schwager, 11 puntos.**

9° Independiente de Cauquenes, 10 puntos.*

10° Trasandino, 9 puntos.

11° Malleco Unido, 8 puntos.

12° Deportes Vallenar, 4 puntos.

* Resta de 3 puntos por determinación del Tribunal.

** Obtiene 3 puntos por fallo del tribunal.