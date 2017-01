Comienzan celebraciones por semana de la Educación Parvularia

Este martes 22 de noviembre se celebra el Día de la Educación Parvularia en el país; por ello, escuelas, colegios y jardines Junji e Integra comenzaron desde hoy con actividades conmemorativas.

“Como Gobierno, esperamos sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de las y los profesionales que trabajan en el nivel inicial reconociendo su rol en la educación y bienestar de los niños de 0 a 6 años. Este primer nivel educativo es la base para el desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida, pues adquieren experiencias significativas a través del juego, la creatividad, el arte y la exploración propia de la niñez. La Nueva Institucionalidad contribuirá sin duda alguna para revertir las desigualdades sociales que parten desde la base educativa”, indicó el Secretario Regional Ministerial de Educación, Hernán Castro Monardes.

A nivel regional, se registran 9.424 niños y niñas matriculados en Educación Parvularia en establecimientos municipales, a los que se les debe agregar la matrícula de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, e Integra.

Cabe destacar que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha impulsado fuertemente la educación inicial, a través de iniciativas tales como la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, implementación de más de 500 Salas Cunas y Jardines Infantiles con 50 mil cupos a lo largo del país, el ingreso de las Educadoras de Párvulos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, entre otras.

Vania Bolbarán es Educadora de Párvulos en el Colegio Gabriela Mistral de Machalí y desde hace un tiempo ha estado implementando como parte de su planificación semanal el Yoga en Aula.

“El colegio en el cual me desempeño cuenta con un alto índice de vulnerabilidad y atendemos a todo tipo de niños, en donde muchas veces su realidad social es compleja lo que se traduce en ocasiones ellos sean más agresivos, que les cueste más concentrarse o que su autoestima sea baja. Desde que realizamos el Yoga, he podido constatar que la convivencia escolar ha mejorado notoriamente y que los niños trabajan más tranquilos. He trabajado en colegios subvencionados también, pero debo reconocer que, desde el mobiliario hasta los textos, son de primera categoría en esta escuela que es municipal”, declaró la profesional.

Asimismo, otra de las actividades que se realizaron el día de hoy, fue la entrega de una caja con alimentos por parte de los párvulos de NT1 del Duende Melodía durante la Bendición en la Catedral de Rancagua.