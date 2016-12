Encuentran muerto al interior del Tranque La Ruda a joven extraviado

El joven había salido a trotar, pero no volvió a su hogar, lo que originó una búsqueda que culminó trágicamente el pasado domingo.



José Pinto-Fernando Ávila



Eran cerca de las 17:30 horas del domingo último cuando fue encontrado sin vida al interior del Tranque La Ruda de la comuna de Chépica, a un joven domiciliado en el mismo sector. Fue identificado como Cristian José Benítez Bravo de 35 años, quien se encontraba desaparecido luego de salir a trotar el día viernes. El hallazgo al interior del tranque lo realizó un Bombero quien colaboraba en la ubicación del joven.

La desaparición comienza cuando en horas de la mañana del viernes este decide efectuar un trote por el contorno del tranque, avisándole a sus familiares de esta actividad deportiva. Al no regresar a su casa, su madre pensó que había pasado a jugar a alguna cancha, ya que era deportista, por lo que al día siguiente concurre a Carabineros para dar cuenta de que su hijo no había llegado a la casa, lo que era muy raro. Para ello Carabineros recibió una denuncia por presunta desgracia informándole al Fiscal de Santa Cruz.

La familia no conforme con esto salió en búsqueda de este encontrando en la orilla del Tranque del sector las ropas y su celular, lo que indica que una de las hipótesis es que pudo haberse lanzado a las aguas de este. Carabineros de Chépica tomó conocimiento del hallazgo, le dieron cuenta al Fiscal, quien solicitó la búsqueda en el tranque.

Para ello concurrió el Gope de Carabineros de Rancagua y el equipo de emergencia de la ciudad, Bomberos, Carabineros, y equipo de emergencia municipal, todos en búsqueda del joven. El día sábado nada se encontró, hasta que el domingo reanudaron la búsqueda. Cuando eran cerca de las 17:30 horas, un Bombero dio con el cuerpo al fondo del tranque, procediendo a sacarlo a la superficie. Se dio cuenta al fiscal de turno para luego trasladarlo hasta el Servicio Médico Legal de Santa Cruz.