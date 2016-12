Profesional de El Teniente recibió reconocimiento mundial de geología

Un profesional de la División El Teniente acaba de recibir un reconocimiento mundial en el área de la geología. El es Andrés Brzovic, quien el 8 de este mes recibió en Londres el premio Douglas Hay, que lo entrega el Instituto de Materiales, Minerales y Minería, y que lo certifica como el autor de la mejor publicación del 2015 de la revista Mining Technology.

Para entender la importancia de este premio hay que partir por señalar que los sistemas de preacondicionamiento no son novedad en la mina El Teniente, pero los avances técnicos como hidrofracturamiento han llamado la atención de la industria mundial. Y ese es un tópico que Andrés Brzovic ha estado aplicando en la mina El Teniente. Basado en su trabajo e investigación, escribió el paper “Discrete fracture network modelling to quantify rock mass pre-conditioning at the El Teniente Mine”, que lo llevó a obtener el “Oscar” de las publicaciones mineras del año pasado.

Geólogo Especialista y doctor en mecánica de rocas de la Curtin University, en Australia, Brzovic, profesional y actual profesor adjunto de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, llegó a El Teniente en 1992 y desde ese momento ha ido sumando experiencias y conocimientos en la minería subterránea.

Sobre el premio, el geólogo señaló que es el resultado de un trabajo amplio. “La empresa me permitió viajar a estudiar el doctorado y me vinculé con la academia. De hecho, soy profesor adjunto de la Universidad de Chile y he dirigido varias tesis. Unos de los trabajos que mostré en el congreso de minería subterránea lo publicamos primero en una conferencia como ésta, pero que se realizó en Estados Unidos. Seleccionaron mi paper, lo mejoré y lo envié. Fue el primer paso para recibir la gran noticia”.

Contó que en marzo de este año le llegó una carta firmada por Michael Hicks, presidente del Institute of Materials, Minerals and Mining “para explicarme que la presentación fue considerada la mejor de 2015. La felicidad fue inmensa”.

En cuanto a su paper o trabajo, puntualizó que “la discusión de ahora era el tema del preacondicionamiento, procedimiento en el que nosotros ponemos un explosivo en la roca para fragmentarla y producir más rápido. Si la roca se fragmenta más fina, la producción es más rápida, no hay interrupción y eso es bueno para el negocio. Entonces nosotros hemos introducido las técnicas de preacondicionamiento, que es producir más fracturas a través de explosivos o de fracturamiento hidráulico”.



– ¿Cómo lo aplicaron en El Teniente?

– En la mina SUAPI (Sur Andes Pipa) hicimos una prueba. Nelson Marín, que era el jefe de la mina, apoyó la prueba y evaluamos la fragmentación. Estuvimos dos años probando y midiendo para ver si mejorábamos la productividad. Ese trabajo fue trasladado a una presentación. Pero no solo eso, además evaluamos el daño desde el punto de vista de la fractura, medimos ondaje, las miramos y estudiamos su extensión. Al ver la extensión pudimos valorizar cuántas fracturas nuevas quedaron en el macizo, hicimos la correlación de las fracturas del macizo y los que salen del punto de extracción.

¿Y eso fue lo que se publicó?

 Al crear fracturas y fragmentación, si puedes saber cuántas fracturas hay, podrás saber cuánta producción vas a tener. Eso es lo que trató de explicar en el paper. Por eso la gente de afuera lo valoró positivamente.