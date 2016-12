Sebastian Piñera y Caso Bancard : “Estoy dispuesto a llegar más allá de lo que exige la Ley”

En visita a diario El Rancaguino, el ex presidente Sebastian Piñera respecto a las inversiones que realizó Bancard en Perú durante el conflicto de Chile y ese país en La Haya, defendió la legitimidad de estos actos y a su vez aseguró que la forma en que él se alejó de sus empresas en 2009 , es precisamente el marco legal que el actual Gobierno incluyó en la nueva ley de probidad: “En abril de 2009 me desligué absolutamente de la administración de las empresas ligadas a mi familia, creando un fideicomiso ciego para las inversiones en Chile y pidiendo que el producto de la venta de tres activos como fue Lan , Chile visión y Clínica Las Condes se invirtiera fuera de Chile. La ley de probidad que acaba de aprobar la Presidenta Bachelet establece exactamente por ley lo que yo hice voluntariamente”. En este contexto, el ex mandatario agregó que “el año 2009, sin que hubiera ninguna ley que exigiera nada, tomé una serie de decisiones voluntarias para desligarme de la administración de las empresas y poder concentrarme en cuerpo y alma a la campaña y posteriormente a una presidencia. Eso fue lo que dije y lo que hice. También he dicho ahora que tenemos una ley que recoge casi textualmente lo que hice el 2009, que voy a estudiar esa situación y que estoy dispuesto incluso a ir más allá de lo que exige la ley, ojalá la ley fuera suficiente”.

Finalmente respecto a su posible asistencia a la Comisión Investigadora creada para este caso en la Cámara de Diputados aseveró que “muchos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, están haciendo una campaña sucia, no tienen ni un respeto por la verdad ni por la evidencia sino que usan esto como una forma de atacar a sus rivales políticos. Doy un ejemplo, el diputado (Hugo) Gutiérrez ha presentado más querellas contra sus adversarios políticos que proyectos de ley en el Congreso y ese no es el sentido de la verdadera justicia, por eso vamos a colaborar con la justicia chilena y observar cómo se desarrolla la comisión investigadora para ver si es una comisión investigadora de verdad o simplemente un show mediático para hacer daño”.