Consejeros regionales renunciaron sin seguridad para su futuro político

IRENE PADILLA A.

La carrera parlamentaria 2017 ya está generando fracturas en algunos conglomerados, eso se dejó entrever este fin de semana luego de la oficialización de la renuncia del consejero regional Mauricio Donoso. Según Eduardo Cornejo, ex gobernador de Colchagua quien es parte de la mesa directiva de la UDI regional y a su vez aspira a un cupo en la lista de cinco diputados de Chile Vamos por el distrito 16, la dimisión de Donoso vino aparejada de un inmenso dilema para el gremialismo colchagüino: “Mauricio ha señalado que a él le solicitaron que renunciara, y los parlamentarios (Ramón Barros y Javier Macaya) consultados por quienes somos parte de la directiva regional y distritales, ninguno se hizo responsable. Entonces por conversaciones informales que hemos tenido, más bien al pasar, lo que se ha señalado y nos han pedido los parlamentarios es la tranquilidad necesaria porque se estaría definiendo el cupo a través de una primaria interna”.

Cornejo subrayó el riesgoso paso que se tomó al hacer que Donoso renunciara sin seguridad para la continuidad de su postulación parlamentaria. “Lo que nos llama profundamente la atención es la falta de seriedad respecto de este tema porque si tenemos un Core nuestro que tiene una buena evaluación, que es el caso de Mauricio y haberlo hecho renunciar sin haber planteado en su oportunidad, con la responsabilidad y claridad, cuál iba a ser el procedimiento, nos preocupa como directiva regional y distrital, y así también me lo han manifestado los militantes del partido, entre ellos, alcaldes y concejales electos”.

Respecto a sus propias aspiraciones a estar en la papeleta parlamentaria del distrito 16, Cornejo indica que tampoco había ninguna seguridad. Hay que considerar que el diputado Barros que es independiente no ha renunciado a su cargo ni le ha entregado el cupo a ningún reemplazante, él sigue siendo diputado por este distrito como independiente, pero el cupo de la UDI oficialmente no se le ha dado a nadie. Aquí hay una cuestión clara y en forma unánime por parte de los alcaldes, concejales, dirigentes y militantes de la UDI es que el cupo tiene que ser definido bajo un procedimiento claro y transparente, no puede ser asignado por los parlamentarios”.

Por su parte Mauricio Donoso afirma que asume el riesgo de dejar su cargo en el CORE , seguro del apoyo que le habrían expresado cientos de personas del valle colchagüino. “Renuncié al consejo regional porque mucha gente me pidió que fuera candidato a diputado. Fueron militantes, independientes, dirigentes y gente de otras tendencias políticas que me dijeron que fui primera mayoría en Colchagua, que hice bastante buena gestión y que me dijo eres la persona que debe representarnos en el parlamento. Ahora, me pongo a disposición del partido, el partido verá si hay que hacer primarias , no hay ningún problema, yo esto lo hago por servicio público y si hay que irse para la casa , me voy para la casa”. A su vez el ex consejero recalcó que él no dejó su cargo en vista a ser uno de los candidatos oficiales de Chile Vamos en el distrito 16 : “ Uno pelea lo suyo, uno cree que es una carta, yo no hubiera renunciado si no viera que soy una carta posible, creo que soy la carta y si voy a una primaria me la jugaré por ello”.

Gran parte de la solución de esta disyuntiva estará en manos del diputado, hoy independiente, Ramón Barros quien aún no define si irá a la reelección en 2017. Tras ser consultado por El Rancagüino, el parlamentario afirmó que mantendrá la expectación unos días mas “ está en proceso, debería ser máximo la próxima semana”, subrayó Barros, por lo que los rostros de la UDI de la zona deberán armarse de paciencia.

EL FACTOR RN Y SEPULVEDA AD PORTAS DE ESTRENAR LISTA

El distrito 16 , que suma las provincias de Colchagua , Cardenal Caro y parte del Cachapoal es uno de los que más entretelones políticos está dando. El nuevo sistema de elección proporcional, y la creación de listas y pactos para competir ha hecho que varias cartas nuevas entren al juego político parlamentario. El pasado viernes, Cosme Mellado renunció a la alcaldía de Chimbarongo para ser candidato a diputado, acompañando a la diputada Alejandra Sepúlveda. Tras consultar a fuentes del MIRAS, del partido de la diputada, quien es la más votada de la zona, afirmaron que la lista de cinco postulantes ya está casi completa, que quedarían las últimas negociaciones y los candidatos serían presentados la próxima semana. Además, entre ellos iría otra mujer. De esta forma la diputada se adelantaría de manera importante a sus oponentes comenzando la campaña con varios meses de ventaja.

Al mismo tiempo, otro partido que necesita definirse en esa zona es Renovación Nacional. La tienda debe llevar obligadamente un nombre en la lista de Chile Vamos por el distrito 16. Carla Morales, la consejera regional por Colchagua, habría descartado asumir ese desafío, y el nombre que ha tomado mayor fuerza es el de Pablo Silva , concejal de San Fernando, quien alcanzó una importante votación en la última municipal como candidato a alcalde. Según fuentes de RN, si bien en la capital colchagüina, como al interior del valle ya tiene bastantes militantes que quieren ser parte de su campaña, Silva se ha mantenido absolutamente hermético ante una posible candidatura parlamentaria, y se prevé que la tienda de Cristian Mönckeberg no defina candidato hasta después del 4 de diciembre cuando se realicen las elecciones de su mesa nacional y regionales.

Ávila se arriesga y Verdugo busca ser gobernador regional

Así como pasó con Mauricio Donoso, para quienes apostaron a renunciar al Consejo Regional para ser candidatos a diputados, el camino será incierto por varios meses.

También es el caso de Oscar Ávila , carta socialista en el consejo regional quien decidió renunciar un año antes al cargo para poder competir para ser diputación del distrito 15, que tras el fin del binominal suma los antiguos distritos 32 y 33.

Ávila simplemente decidió asumir el riesgo: “ presenté mi renuncia en virtud que la ley así lo establece para el caso de los consejeros que quieran ser eventualmente candidatos a las próximas elecciones parlamentarias. Eso indudablemente va a iniciar un proceso que tiene que ver con las decisiones internas de cada uno de los partidos, estamos a un año de una elección, sin embargo esta norma se aplica, me parece que es estricta cuando a un año de la elección hay cosas que no están resueltas como las listas y pactos pero lamentablemente la norma obliga a renunciar un año antes, no pudo ser eliminada en el parlamento y las decisiones se tendrán que tomar así”.

Por su parte el presidente del Consejo Regional, Fernando Verdugo decidió mantenerse en el cargo, a la espera de ser el abanderado del Partido Radical para la primera elección de intendente o nuevo Gobernador Regional.