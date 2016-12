En O’Higgins aguardan por Colo-Colo

Ricardo Obando

“El entorno es diferente, para el hincha de Rancagua es un partido especial, entonces, podríamos decir que es un partido distinto para todos”. En O’Higgins ya viven lo que será el encuentro del próximo sábado frente a Colo-Colo en el estadio El Teniente. Eso da cuenta la palabra de Yerson Opazo, uno que sabe de victorias frente al cacique.

En el plantel, tienen claro que para no dejar escapar una mejor ubicación en el campeonato, necesariamente deberán vencer al conjunto de Pablo Guede, pero, para eso, deberán redoblar los encuentros teniendo en cuenta cómo han arrancado en los últimos partidos. Sobre eso, Opazo aseguró que “sé que Colo-Colo no es como Everton o como los otros equipos, tiene calidad”. Por eso, expuso, “debemos insistir en estar más concentrados”, con el fin de evitar inicios en falso así como se vio ante Palestino, Antofagasta y Everton.

En todos esos encuentros, O’Higgins comenzó en desventaja, algo que espera, dijo el histórico, no se repita porque “Colo-Colo te lleva una ventaja de dos goles y es muy difícil demostrarlo”.

Junto con ello, destacó que el nivel del rival va a la alza, tomando como ejemplo lo que pasó en la última fecha. “Debemos hacer las cosas muy bien para ganarle a Colo-Colo. Tienen mucha movilidad, jugadores que están en su mejor momento. Contra Cobresal se apoderaron del partido, son un equipo diferente al que comenzó el torneo”, sostuvo.

Es más, cree que teniendo en consideración que los albos deben afrontar el encuentro de esta noche y el próximo miércoles ante Universidad Católica (semifinales de Copa Chile), el cacique podría llegar a Rancagua con un equipo alternativo. “Quizás van a guardar a un par de jugadores, pero el que entre lo hará en un muy buen nivel”.

QUIEREN PREMIO

Si no es el título, hoy un poco más lejos a raíz de la distancia de 4 puntos bajo el líder Deportes Iquique, es una copa internacional.

En el plantel quieren premio y esperan conseguirlo una vez culminadas las tres jornadas que van quedando. En ese sentido, Yerson Opazo comentó que “siempre está la idea del título, pero más allá de eso, este torneo entrega también muchos otros premios”. A su vez, señaló que “el meterse a torneos internacionales para el club es fundamental”.

Ahora bien, respecto a su gusto, la Libertadores es el premio que desea. “Para mi es más linda la Copa Libertadores, por la historia. Son seis partidos, te da muchas más opciones para poder clasificar. Es lógicamente más atractiva”, dijo.

Por ello, llamó a mejor en ciertos aspectos que han estado deficitarios de cara a este partido. Sobre eso, apuntó que “somos un equipo quizás medio débil al principio, somos medios petroleros, nos cuesta agarrar la onda, pero cuando nos exigen somos un equipo de reacción, un equipo duro que a los rivales les cuesta sostener la ventaja”.