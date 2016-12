PSU y la elección de una carrera

La próxima semana miles de jóvenes comienzan el proceso de la PSU, con el reconocimiento de salas empezará esta evaluación que año a año sirve para postular a diversas carreras universitarias, muchos definen con el resultado de esta prueba dónde estudiar pero lamentablemente muchas veces el que estudiar también depende del puntaje. Pero está decisión de carrera debería ser tomada antes de los resultados. No es una decisión menor que podría acompañarnos el resto de nuestra vida, una mala prueba no necesariamente debería significar cambiar lo que queremos estudiar sino en el peor de los casos preparar durante un año el examen para poder acceder a la carrera deseada.

Existen muchos ejemplos de malas decisiones que se transforman en deserciones universitarias, demora en el término de carrera y mayores costos no tan solo monetarios sino también emocionales.

Es por lo anterior que la elección de la carrera debe ser informada y bien procesada. No se debe esperar tener el puntaje para decidir que estudiar.

Y también hay que considerar que muchas veces la universidad no es la única respuesta, en Rancagua ha aumentado de manera considerable la oferta de variadas carreras técnicas, de diversas áreas. Carreras muchas veces más cortas que una universitaria y varias veces con mejor empleabilidad y mejores perspectivas de sueldo que las que tienen muchos universitarios que egresan año de carreras donde les es muy difícil conseguir empleo en lo que estudiaron. Informarse es tan importante como estudiar para la PSU.

Luis Fernando González

Sub Director