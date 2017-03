Tomás Greig vuelve a ganar y se ilusiona con mantenerse en Tercera División

El conjunto rancagüino superó a Gasparín FC en Santiago, y acortó distancias con Chimbarongo y Talagante.



Ricardo Obando

Las últimas fechas de la Tercera División A 2016 siguen al rojo vivo. En la zona del descenso, los equipos comprometidos con bajar a la serie B siguen dando lucha por quedarse, y en la jornada 26, la tabla se apretó producto de las victorias de Tomás Greig y Provincial Talagante.

El domingo, al cierre de la fecha, los rancagüinos viajaron hasta la comuna de El Bosque en Santiago para medir fuerzas con el siempre complicado Gasparín FC. En la cancha de Lo Blanco, el “Inmigrante Escocés” no se cruzó con el fantasma de la B y superó a los gasoleros por 2-0.

Aquella victoria, la segunda consecutiva, hizo que la escuadra de John Greig alcance los 23 puntos, ocupando aún la penúltima plaza de la competencia, pero recortando distancias con, ahora, los otros dos elencos de la región comprometidos: Chimbarongo FC y General Velásquez. Los del mimbre, cayeron goleados 2-5 en su visita a Deportivo Estación Central y quedaron estancados con 25 unidades, mientras que los sanvicentanos empataron con Lautaro de Buin 2-2.

En tanto, el otro elenco participante en esta cerrada lucha, Provincial Talagante, vino a la región de O’Higgins para vapulear a Deportes Rengo, al golearlo por 7-2.

Con esos marcadores, en la parte baja están el descendido Juventud Salvador (6), Tomás Greig (23), Provincial Talagante (24), Chimbarongo FC (25) y General Velásquez (29).

Es más, en la jornada 27 del campeonato, en Rancagua, Tomás Greig recibirá al líder Deportes Recoleta; en Chimbarongo, los verdes recibirán a Colina FC; General Velásquez visitará a Provincial Osorno en el sur, y; Provincial Talagante deberá medirse contra Fernández Vial en Concepción. Es decir, los cuatro que quieren evitar el descenso, jugarán ante tres de los cuatro elencos que están disputando palmo a palmo el ascenso a Segunda División.

Las estaciones que quedan

Fecha 27 (19-20 noviembre)

Chimbarongo FC vs AC Colina

Provincial Osorno vs General Velásquez

Fernández Vial vs Provincial Talagante

Tomás Greig vs Deportes Recoleta

Fecha 28 (26-27 noviembre)

Deportes Rengo vs Fernández Vial

Provincial Talagante vs Chimbarongo FC

Juventud Salvador vs Tomás Greig

Libre: General Velásquez

Fecha 29 (3-4 diciembre)

General Velásquez vs Deportes Rengo

Tomás Greig vs Estación Central

Real San Joaquín vs Provincial Talagante

Chimbarongo FC vs Fernández Vial

Fecha 30 (10-11 diciembre)

Deportes Rengo vs Chimbarongo FC

Provincial Talagante vs Deportes Limache

AC Colina vs Tomás Greig

Gasparín FC vs General Velásquez