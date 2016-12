Denuncian despidos “injustificados” y mala ventilación en sectores de la mina

-La empresa minera señaló que las desvinculaciones se realizaron por incumplimiento grave de contrato.

Dirigentes del Sindicato Sewell y Mina Unificado El Teniente denunciaron ayer que la División despidió en forma “injustificada y arbitraria” a 6 trabajadores, dos de ellos socios de la mencionada organización. Además, afirmaron que en algunos sectores de la mina existe mala ventilación. Los dirigentes piden que la empresa reintegre a las personas despedidas. En tanto, la empresa indicó que las desvinculaciones se realizaron por incumplimiento grave de contrato (ver recuadro).

El presidente de dicho sindicato, Eduardo Muñoz, señaló que “se está despidiendo trabajadores en forma arbitraria”, con “causales sesgadas y no objetivas”; agregando que en un caso “hay una persecución política, a un compañero de trabajo que manifestó su ideología sobre ciertas materias”.

Añadió que “las causales que han indicado (la empresa) no son comprobables y nunca han sido consideradas como causales de despido reales en la historia de El Teniente. Eso hoy nos tiene muy preocupados, en estado de alerta. Hemos pedido a la FTC (Federación de Trabajadores del Cobre) que intervenga y no descartamos ninguna acción”.

“Hacemos un llamado a los trabajadores -enfatizó- a que estén alertas, pero tranquilos, porque este sindicato va a estar muy atento a lo que suceda y no nos vamos a dejar pasar a llevar porque si aceptamos este tipo de situaciones esto va a ser el comienzo de una escalada en el tiempo. Eso no lo vamos a permitir”.

Los dirigentes precisaron que El Teniente puso como causales incumplimiento a procedimiento de trabajo, al operar equipo LHD; no usar algunos elemento de protección personal y no cumplir con meta de producción diaria de 77 baldadas promedio. Indicaron que respecto de la primera causal, el instructivo de trabajo fue modificado en fecha posterior al supuesto evento. Sobre el no uso de algunos elementos de protección señalaron que esto nunca se había considerado causal de despido. Y en cuanto al no cumplimiento de metas de producción como causal de despido expresaron que “es otro exceso y falta de criterio de la administración, ya que las variables en los procesos mineros son múltiples”.

MALA VENTILACION

Carlos Román, tesorero del sindicato, indicó que una de las causales de despido fue por el no uso de respirador. “Sin embargo, nosotros como sindicato en reiteradas ocasiones hemos exigido el cumplimiento legal para con la ventilación dentro de la mina, en las faenas. Tenemos un informe en que se indica que hay varios lugares con una mala ventilación, que están en la clasificación de riesgo inaceptable”. Añadió que ello ocurre “porque los ventiladores están en mal estado y no se preocupan de invertir y de mantenerlos correctamente. Cuando se echa a perder un ventilador en la mina ahí queda”.

El dirigente Cristián Palma manifestó que con estos despidos injustificados, la División está aplicando una “política del terror”. Agregó que hace unos días hubo una manifestación pacífica de trabajadores por el tema de la gratificación y que ahora se despide a una de las personas que lideraban al grupo. Subrayó que eso es persecución política.



El Teniente explicó los motivos de las desvinculaciones

A través de un comunicado, la División El Teniente explicó los motivos de los despidos, aunque se refirió específicamente a los concretados el viernes último.

Indicó que “la desvinculación de tres trabajadores el pasado 18 de noviembre se motiva por incumplimientos graves de contrato que afectan directamente el reglamento interno de la Corporación”.

Agregó: “Acorde a los procedimientos que tiene Codelco para este tipo de situaciones, esta decisión se adoptó luego de un exhaustivo y objetivo análisis sobre su desempeño en el que se detectaron baja productividad, incumplimiento de normas de seguridad y uso abusivo de licencias médicas”.

La empresa reiteró su compromiso permanente con el resguardo de la salud y seguridad de sus trabajadores. “Asimismo, reafirma el esfuerzo que está llevando a cabo para cumplir con sus compromisos de producción y de generación de excedentes para el país”.

Respecto del estudio de muestreo de polvo mencionado, explicó que “precisamente se trata de un informe que es parte de las acciones preventivas periódicas de nuestra empresa para identificar posibles brechas y adoptar mejoras permanentes y continuas para resguardar la salud de nuestros trabajadores”. En esa línea, expresó que reafirma “el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y normativa vigente que, entre otros aspectos, considera la exigencia de que todos los trabajadores utilicen de forma adecuada los elementos de protección personal”.

Finalmente, El Teniente lamentó y rechazó “que se intente instrumentalizar y generar polémicas inexistentes, que solo perjudican a la empresa en un momento que es particularmente complejo para Codelco”.

