Unidad de Paciente Crítico de San Fernando ha atendido a más de mil pacientes

Gisella Abarca



Debido a la alta demanda de pacientes que llega a Hospital San Fernando en estado crítico, se decidió seguir creciendo como establecimiento de alta complejidad. Fue así como en 2015 en el recinto asistencial se inauguró la Unidad de Paciente Crítico (UPC), lo que permitió aumentar el cupo en la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) de 6 a 12 camas y crear la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con 6 nuevas camas, lo cual ha traído consigo varios adelantos clínicos a la zona colchaguina, permitiendo descongestionar incluso al propio Hospital Regional.

Los pacientes que ingresan, se estabilizan, se mantienen en observación y luego son trasladados a otros servicios como Medicina e incluso en algunos casos puntuales, se continúa con el tratamiento desde su hogar monitoreados por la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del recinto asistencial.

Pero este adelanto en infraestructura no solo ha dotado al hospital San Juan de Dios de San Fernando de nuevos espacios y tecnologías, sino también ha permitido potenciar el recurso humano con capacitaciones a funcionarios y profesionales de la salud.

El médico jefe de la UPC, Dr. Horacio Díaz, es un férreo impulsor junto a la dirección encabezada por la Dra. Margarita Henríquez para potenciar el crecimiento de esta unidad, quien asegura que este espacio “era muy necesario, ya que San Fernando y sus comunas aledañas están en continua expansión demográfica. Entendíamos que el Hospital Regional no daba abasto para los casos complejos que se pudieran suscitar en toda la región, por lo mismo este proyecto se hacía imperativo, hoy ya es una realidad”, argumentó.

Así, se comenzó a trabajar de forma paulatina en septiembre de 2015 con la inauguración de 6 camas críticas en la UTI, para finales de ese año tener completamente operativa la unidad. Este año, el desafío era contar con 6 camas en la UCI, las que hoy están completamente habilitadas.

Desde su inauguración y hasta la fecha, los pacientes ingresados a la unidad han sido 857 a la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) y 167 a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La ventaja de esta UPC para el Dr. Díaz, es que la UTI y la UCI están conectadas en un mismo edificio y eso entrega un plus importante, donde los criterios y protocolos son similares, aseguró: “si bien yo soy el médico a cargo de esta unidad, existe el Dr. Carlos Sáez, médico jefe en UTI, lo que nos hace trabajar de forma mancomunada, pudiendo adoptar medidas que permitan salvar la vida de las personas”, explicó el doctor Díaz.

Cabe destacar que la Unidad de Paciente Crítico cuenta con una dotación de funcionarios acorde a las exigencias del Minsal, en cuanto a médicos, enfermeros, técnicos en enfermería y kinesiólogos. Esto ha permitido lograr un buen trabajo, con profesionales de buen nivel “por tanto, pudimos complejizarnos como servicio de forma muy rápida, lo que nos tiene muy contentos”, enfatizó el facultativo.

EL CAMBIO

Cuando se supo del proyecto, significó un cambio de jerarquización para el Hospital de San Fernando “ha sido un proceso duro pero que se ha hecho entretenido. Pienso que la mayoría de los funcionarios lo está viviendo así; hay una mayor carga de trabajo y existe más complejización en los procesos de atención, pero las cosas se hacen con ganas y por eso el balance ha sido positivo”, sostuvo el dr. Díaz.

Opinión similar tiene Yolanda Briones, Tens de la UPC. La técnico en enfermería, trabaja desde el 2009 en el recinto asistencial y asegura que “el cambio ha sido muy significativo para todos, porque contamos con pacientes complejos y que han podido salir adelante siendo tratados acá en nuestra UPC; los cambios han sido para mejor”.

En tanto, para el paciente Eugenio Jaramillo, docente sanfernandino que por un infarto agudo al miocardio llegó hasta la UPC sostuvo que “Los primeros días debí estar inmovilizado y recuerdo con afecto mis días en la UTI debido al esmero y atención recibida por parte de los médicos y las enfermeras que se esforzaron por atenderme de la mejor forma a los seis días que estuve internado en esa sala. Felicitar y agradecer a todo el personal del Hospital San Fernando, especialmente, a los encargados de la UTI, que tuve el privilegio de conocer”.

¿QUÉ ES UN PACIENTE CRÍTICO?

Se denomina paciente crítico a aquel enfermo cuya condición patológica afecta uno o más sistemas, que pone en serio riesgo actual o potencial su vida y que presenta condiciones de reversibilidad que hacen necesaria la aplicación impostergable de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital; se requiere ventilación asistida.