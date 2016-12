Desvíos de tránsito, anillos de seguridad y exhaustiva revisión se anuncian por duelo entre O’Higgins y Colo-Colo

Ayer, las autoridades realizaron la inspección a la aplicación del protocolo establecido para encuentros clase A. El aforo total autorizado será de 11 mil 500 espectadores.



Ricardo Obando

Desvíos de tránsito en las inmediaciones del estadio El Teniente, anillos de seguridad dispuestos por Carabineros, y una exhaustiva revisión para los hinchas que concurran mañana al duelo entre O’Higgins y Colo-Colo, fueron anunciados este jueves por las autoridades en el marco de una visita inspectiva al reducto.

En ese sentido, el intendente Pablo Silva, junto al general de la VI zona policial, José Rivera, el seremi de Transportes, Francisco Lara, y el gerente general de O’Higgins, Pablo Hoffmann, recorrieron las instalaciones y comprobaron en terreno, que las medidas de seguridad solicitadas por parte de la Intendencia y Estadio Seguro se cumplan.

Es así que, el general Rivera comentó que para mañana “desarrollamos un plan operativo integral que involucra el copamiento oportuno a través de anillos de seguridad, el primero al interior del recinto estadio, el segundo las puertas de acceso y el tercero por la parte perimetral”.

Además, apuntó que “se maximizarán los servicios en servicentros (en la ruta 5) para evitar delitos que se pudieran cometer”.

Es más, la autoridad de Carabineros destacó que “el plantel de Colo-Colo ya tiene las coordinaciones, el lugar donde van a permanecer en Rancagua y los accesos al estadio”. Y, también, que habrá servicios especiales para la barra visitante en carretera, ya que, dijo, “siempre generamos, como buenas prácticas, el escoltar a los barristas que viajan en buses desde Santiago, hacemos un filtro en el ex peaje de Angostura, y luego descienden en la galería que les corresponde, el cabezal sur del estadio”.

En tanto, el intendente Pablo Silva dijo que “se han tomado todas las precauciones en coordinación con el club, Carabineros y Estadio Seguro, para la seguridad de todos los hinchas que vengan a este espectáculo”.

Además, la autoridad regional comentó que “esta es una gran fiesta, Colo-Colo no viene todos los días, O’Higgins tiene su público y nosotros queremos que sea una fiesta para Rancagua y la región”.

Ahora bien, respecto a la apertura de las puertas del mundialista, estas serán a partir de las 15.30 horas, y que, los forofos albos “podrán ingresar hasta las 17.30 horas”.

Junto con ello, destacó que, sobre elementos de animación extras a los ya conocidos como el bombo y lienzos, “hasta el momento no hay una solicitud, lo normal de O’Higgins”. En todo caso, Pablo Silva espera que el duelo sea normal, tanto en la cancha como en las tribunas, haciendo un llamado a los rancagüinos para que “venga la familia al estadio”, teniendo en cuenta que está todo dispuesto para el resguardo de la seguridad de los espectadores.

¿Y en caso de algún aviso de bomba?

Hace algunos días, el principal centro comercial de la ciudad debió ser evacuado producto de un aviso de bomba, hecho que generó preocupación, especialmente por la alta concurrencia de personas.

Ahora bien, si una alerta como esa ocurre en el estadio y en un partido como este, ¿Está todo preparado?

Respecto al tema, el general Rivera sentenció que “no solo está pensado, ya lo hemos analizado. Hemos visto, inclusive, general algún tipo de evento, práctica o simulacro”.

Es más, comentó que a las 12.00 horas la policía uniformada tomará el control del estadio, a las 12.30 horas se hará la revisión por parte del GOPE con el fin de evitar o descartar, dijo, “algún suceso que usted menciona”.

Finalmente, se dijo que a las 14.30 horas se instalará el personal en general para el resguardo de los espectadores.