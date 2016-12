O’Higgins recuperó terreno y la ilusión tras derrotar a Colo-Colo

El solitario gol de Pablo Calandria, en el primer tiempo, entregó importantes tres puntos para los rancagüinos que aun sigue soñando con el título.

Ricardo Obando



Un duro partido se vivió en el estadio El Teniente. O’Higgins debió batallar mucho para derrotar a Colo-Colo por 1-0, y, así, seguir en carrera por su sueño de alcanzar la corona del torneo de Apertura.

Es más, la tarea fue compleja, porque, desde el inicio, los albos buscaron la apertura. Fue así como, el equipo de Pablo Guede salió con todo, adelantó sus líneas y apretó a un conjunto celeste que no podía salir.

Con Bejar, Fernández, Vílchez y Ríos, los albos tenían sin aire a O’Higgins. En defensa, y cuando intentaban avanzar, no podían dar ni siquiera dos toques seguidos. Desde el banco, Arán daba instrucciones a viva voz con el fin de ordenar sus huestes, pero nada.

Antes de los 5’, el cacique tuvo dos ocasiones claras para abrir la cuenta, pero ahí apareció la figura de Miguel Pinto para ahogar el grito de gol. La actuación del meta celeste, en este arranque del juego, fue clave para mantener el cero.

En eso, los rancagüinos fueron encontrando su forma, no así su fútbol. Con mucho empuje y pierna fuerte, comenzaron a ganar los balones en medio terreno, lo que le dio aire a Opazo y Bravo para su proyección en ofensiva. De esta manera, el conjunto comenzó a mostrar algo de lo habitual. Calandria, Insaurralde y Lezcano apelaron a su movilidad para complicar a Barroso y Zaldivia, y recién en los 13’, el 17 de los celestes pudo intentar sobre la portería de Pablo Garcés.

Ahora bien, Colo-Colo se quedó sin uno de sus puntales en la mitad de la cancha tras la salida -por lesión- de Michael Ríos (corte del tendón de Aquiles).

Tras ello, en el ida y vuelta, O’Higgins pudo concretar. En los 33’, en una jugada que parecía intrascendente apareció Pablo Calandria, con una genialidad, para abrir el marcador. De chilena, Pali apuntó con la portería y le permitió a su equipo pasar el frente.

Después, y mientras los albos intentaban reponerse, una pelota profunda a la espalda de los centrales colocolinos, la aprovechó Insaurralde que cayó dentro de la zona, y el réferi Carlos Ulloa cobró penal y expulsión para el defensor Claudio Baeza.

Corría el 44’, y la responsabilidad cayó en los pies de Pablo Calandria. El goleador se paró frente a Garcés, pero lo falló, le dio al vertical derecho.

De esta manera, O’Higgins se fue al descanso en ganancia, y esperando confirmar la ventaja en el complemento.

LO AGUANTÓ

En el segundo lapso, para los celestes no fueron buenos minutos. El partido llevó a Colo-Colo a ir arriba para poder igualar, pero de forma desordenada. Guede le puso orden con el ingreso de Esteban Paredes, y el atacante cumplió generando acciones de peligro.

En menos de dos minutos, pudo empatar de no mediar la actuación de Miguel Pinto. A esa altura, en los 57’, los albos merecían más.

Después de eso, el trámite nuevamente se equiparó, pero con algo de supremacía de la visita. Ahora, el ataque de O’Higgins tuvo una baja sensible en los 61’. Pablo Calandria agredió a un rival (Araya) y, la ofensiva, casi desapareció.

El Capo de Provincia no tuvo otra que replegarse y aguantar. Es más, la paridad del segundo tiempo también se dio sobre los descuentos, pero en expulsados. En Colo-Colo, Paredes recibió la roja por reclamos, y el partido terminó cerrándose con 10 por lado, pero con un solo gol en el arco, y justamente la diana que le permite al equipo de Cristián Arán meterse, otra vez, en la pelea por el título aguardando lo que ocurra este domingo con Deportes Iquique (puntero al cierre de esta edición).

Ahora bien, con 23 puntos, los celestes deberán viajar el próximo domingo (17.00 horas) hasta Concepción para visitar a la U penquista, la penúltima de las estaciones del torneo de Apertura 2016-2017.

Ficha del Partido

O’Higgins (1): Miguel Pinto; Brian Torrealba, Albert Acevedo, Raúl Osorio; Yerson Opazo (87’, Esteban González), Alejandro Márquez (73’, Marco Medel), Juan Fuentes, Manuel Bravo; Gastón Lezcano (81’, Pedro Muñoz), Pablo Calandria, Cristian Insaurralde. DT: Cristián Arán.

Colo-Colo (0): Paulo Garcés; Matías Zaldivia, Julio Barroso, Claudio Baeza; Esteban Pavez, Gonzalo Fierro, Brayan Bejar, Michael Ríos (27’, Martín Rodríguez), Ramón Fernández (46’, José Araya); Marco Bolados (57’, Esteban Paredes), Andrés Vílchez. DT: Pablo Guede.

Árbitros: Carlos Ulloa; Edson Cisternas, Gabriel Ureta, Ángelo Hermosilla.

Amonestados: Márquez (OHI); Pavez, Fierro (CC).

Expulsados: 61’, Pablo Calandria (OHI); 90’+3’, Esteban Paredes (CC).

Goles: 1-0, 33’, Calandria.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 11.020 espectadores.