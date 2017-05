O’Higgins se juega su última chance para alcanzar el título

Los rancagüinos están obligados a derrotar a Colo-Colo si es que quieren seguir pensando en la corona. De lo contrario, deberán luchar por clasificar a una copa internacional.



Ricardo Obando

Cuando el árbitro Carlos Ulloa, pite el inicio de las acciones, O’Higgins tendrá poco más de 90 minutos para jugarse su última chance de alcanzar la corona del torneo de Apertura 2016-2016. Con cuatro puntos bajo el líder Deportes Iquique, y restando solo nueve por jugar, solo una victoria ante Colo-Colo el servirá para seguir ilusionados con el título. Y, si no se da aquel resultado, no le quedará otra que cambiar el objetivo y tendrá que continuar luchando por clasificar a una copa internacional, sea Libertadores o Sudamericana.

A partir de las 17.30 horas, el equipo que dirige Cristián Arán tendrá la oportunidad de, así como lo hizo en el semestre anterior, pasarle por arriba al cacique, al cual goleó por 3-0, pero, ha condicionantes que hace que el partido sea mucho más complejo de lo que muchos piensan.

De aquel juego, disputado el 10 de abril, en el Capo de Provincia se podrían repetir ocho de los once actores de aquella tarde. Esa vez el arco estaba a cargo de Jorge Carranza, en la banda derecha estaba Nicolás Vargas y la creación en los pies de Ramón Fernández, hoy jugador albo. Los demás, seguramente casi todos serán de la partida, cambiando a los ya citados por Pinto, Opazo y Medel. Hasta ahí, todo bien. Pero, lo que cambia es el rival. Con otro entrenador, con varios jugadores en un altísimo nivel y que también llega pensando en que se jugará su última opción.

Es por eso que, como lo comentó Arán el jueves en el Monasterio Celeste, a este Colo-Colo le tiene mucho respeto.

PARTIDO CLAVE

En el plantel, saben bien que lo de hoy será complejo. En ese sentido, Alejandro Márquez destacó que “Colo-Colo viene en un alza futbolística notable. En todos los partidos que he visto, vienen mejorando partido a partido”.

A su vez, sostuvo que, en el rival, hay buenos atacantes como Esteban Paredes y Octavio Rivero. Sobre ellos, dijo que “son excelentes jugadores, creo que, en general, tienen un buen plantel y un buen técnico. El profe (Guede) les ha sacado las mejores cualidades y por eso se ha visto un alza individual y grupal en ellos”.

Ahora bien, sobre el partido en sí, Márquez comentó que “creo que va a ser un partido disputado porque nosotros queremos pelear el campeonato y ellos también”.

Es más, el volante llamó a todo el plantel a dejar de lado lo malo que han cometido en partidos anteriores, por eso, puntualizó que “esos detalles los tenemos que dejar atrás, tenemos que entrar más concentrados para no regalar minutos ni goles, porque después eso te pasa la cuenta. A no dar ventajas y empezar a ganarlo desde el principio”.

Junto con ello, destacó que “vamos a tener que ganar sí o sí para poder pelear el campeonato” y que “ojalá el resultado sea parecido al semestre pasado”, recordando así el 3-0 de abril.

En tanto, uno que retorna como Juan Fuentes, expuso que “nos vamos a enfrentar a un Colo-Colo que viene retomando la confianza, subiendo el nivel de sus jugadores, así que vamos a tener que estar lo más concentrados posibles”.

Finalmente, el canterano manifestó que “en estos partidos se llena el estadio, a todo jugador le gusta jugar estos partidos, así que esperemos hacer las cosas bien”.

LOS TITULARES

Para esta jornada, solo una duda deberá resolver Arán. Y la plaza a definir es la de lateral derecho. Ahí, hay dos nombres que pueden actuar, pero deberá decidir por uno, si será Yerson Opazo o Brian Torrealba. El resto, ratificado por completo.

De esta manera, los celestes saltarán al campo de juego del estadio El Teniente con Miguel Pinto en portería; Yerson Opazo (Brian Torrealba), Albert Acevedo, Raúl Osorio y Manuel Bravo serán los defensores; Juan Fuentes, Alejandro Márquez y Marco Medel estarán en el medio campo; Pablo Calandria, Gastón Lezcano y Cristián Insaurralde serán los atacantes.

Las medidas de seguridad

Como se informó por parte de la autoridad respectiva, un amplio operativo de seguridad se registrará desde aproximadamente las 15.00 horas en las inmediaciones del estadio El Teniente de Rancagua.

Debido al partido ser considerado de clase A, se implementarán cortes de tránsito para facilitar el acceso de los hinchas a pie al reducto deportivo, se establecerán diversos controles para que solo personas con su identificación y entrada puedan llegar al estadio.

Además de esos, Carabineros dispondrá de servicios preventivos en las estaciones de servicio ubicadas en la carretera (al norte y sur de Rancagua) con el fin de evitar posibles delitos que se puedan cometer.

Cabe consignar que, las puertas del recinto se abrirán a las 15.30 horas.