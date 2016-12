Tinguiririca se quiere reencontrar con sus mejores momentos

Esta noche, frente a Universidad de Concepción, y mañana contra Español de Talca, TSF se quiere hacer fuerte como local.



Ricardo Obando

En San Fernando, quieren acabar con la mala racha. Tinguiririca San Fernando tendrá este fin de semana dos complejos desafíos por la Liga Nacional de Básquetbol 2016-2017, y, en el quinteto, quieren volver a hacerse fueres como local.

Esta noche, 20.00 horas, contra la Universidad de Concepción, los dirigidos por Jaime Castillo iniciarán su doble jornada esperanzados en reencontrase con el juego que, en varios pasajes de los encuentros previos, los ha llevado a rendir como muchos esperan. En ese sentido, TSF podrá contar hoy con el retorno del pívot venezolano José Bravo, quien estuvo ausente un mes y medio debido a una lesión que sufrió justamente frente a los penquistas en las primeras fechas de la liga. De esta manera, quién lo reemplazó, su compatriota José Cruz, debió dejar la institución ya que, por reglamento, solo pueden tener a dos extranjeros en la plantilla. Es así que, Bravo, se sumará a la potencia ofensiva que genera el argentino Juan Abeiro, dándole a Tinguiririca la altura que le estaba penando.

Por su parte, el resto del plantel se encuentra en buenas condiciones y Castillo entonces contará con lo mejor para poder sumar ante un elenco de Concepción que, al igual que los sanfernandinos, no la han pasado para nada bien en esta competencia.

Cabe consignar que, este encuentro, se disputará en el gimnasio Maristas y será transmitido por televisión (CDO).

En tanto, mañana, pero a las 19.00 horas, San Fernando se verá las caras ante Español de Talca, conjunto que en la ciudad del Piduco le pasó por encima. De ahí que en las huestes energéticas esperan cobrarse revancha y sumar dos puntos que les permitan mantenerse en la medianía de la tabla de la conferencia centro.

Este partido, cambiará de escenario ya que se disputará en el gimnasio municipal de la avenida Manso de Velasco.

LOS OTROS COTEJOS

Este sábado, Deportivo Valdivia se medirá en su reducto, en el clásico del básquetbol chileno, frente a Osorno. Por su parte, en Quilpué, el local y líder del centro, Colegio Los Leones, recibirá a Deportes Castro; en tanto, en el estadio Palestino, Universidad Católica recibirá a ABA Ancud; en Maipú, el local jugará contra Español de Talca, y; en el municipal de Puerto Montt, el CEB será dueño de casa ante Las Ánimas de Valdivia.

En tanto, mañana, los cotejos serán los siguientes: Puente Alto vs Universidad de Concepción, Deportivo Valdivia vs Las Ánimas, Puerto Montt vs Osorno y Colegio Los Leones vs ABA Ancud.