Utilidades de las isapres: ¿Dónde está el beneficio para los cotizantes?

Por Dr. Patricio Silva Rojas

Decano Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central

Esta semana se informó que las utilidades de las ISAPRES aumentaron 42% respecto del año anterior producto del alza de la prima del GES, que se comenzó a aplicar en julio de este año.

Una muy buena noticia, sin duda, para el sistema de ISAPRES, que demuestra una rentabilidad imbatible. Una información recibida con no demasiado agrado por los cotizantes que han visto aumentar el costo de sus planes, pero no así de sus beneficios.

La combinación alza de precio de los planes de salud y bajo uso del AUGE, por cierto, que no es muy feliz para el sistema en su conjunto, donde solo 1 cotizante cada 4 utiliza el AUGE, ya sea por falta de proactividad, información o facilidades para incorporarse a éste.

Según la Superintendencia de Salud por cada $2,7 de recaudación por concepto de prima GES, sólo se gasta $1 peso en GES. Ese excedente de $1,7 por persona no se utiliza. ¿Quién es el responsable de esta situación? Por una parte, muchas veces las personas no se informan adecuadamente de las patologías incluidas en el AUGE y, a la vez, las ISAPRES, organismos llamados a informar permanentemente a sus afiliados, no lo hacen de manera tan proactiva como debieran.

A ello se suman los trámites administrativos para incorporarse al AUGE que el prestador de salud define y que por falta muchas veces de tiempo el usuario no realiza. Adicionalmente, el sistema de salud privado suele ofrecer redes de prestadores AUGE demasiado acotadas, que no satisfacen y no dan confianza a los pacientes.

Frente a este escenario, el primer llamado es a que las personas se informan y ejerzan los derechos que garantizan su salud como el GES. Lo segundo es que las ISAPRES deben mejorar y ampliar significativamente sus convenios con centros prestadores para las patologías GES y farmacias para la compra de medicamentos asociados, de tal manera de satisfacer la demanda de sus usuarios. Lo tercero, es imperioso simplificar el trámite para que las personas haga el uso del GES, aumentando los puntos de atención y las facilidades. Finalmente, las ISAPRES tienen el deber de realizar una campaña comunicacional permanente sobre el acceso y uso del GES a sus usuarios. Sólo de esa manera aparece justificable un alza de la prima y de los planes. Porque junto con obtener ganancias, la principal preocupación de las ISAPRES debe ser atender la salud de sus usuarios.