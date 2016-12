Las reacciones del camarín celeste tras bajar a Colo-Colo

El técnico Cristián Arán y los jugadores entregaron sus impresiones de una victoria que permite seguir en la pelea.



Diversas sensaciones dejó la victoria del sábado donde O’Higgins superó a Colo-Colo por la cuenta mínima, gracias a un golazo de Pablo Calandria.

Tras el encuentro, el primero en declarar fue el técnico Cristián Arán. Según su parecer, “hicimos un primer tiempo muy bueno, con una presión constante sobre el rival, sin darles posibilidades de que dieran tres pases. En la medida de nuestras posibilidades lo atacamos y pudimos hacer algún gol más”.

A su vez, el estratega comentó que “en el segundo tiempo, se emparejó, el rival tiene sus pergaminos y la verdad es que defendimos un poco más cerca de nuestro arco”. De esta manera, puntualizo que “el trámite del partido, siempre fue como quisimos nosotros”.

Ahora bien, Arán destacó lo realizado por su bloque posterior, indicando que “defendimos muy bien en todo el partido” y que “creo, humildemente, que ganamos de manera justa”.

Junto con ello, el oriundo de Casilda argumentó que la tarea que debían realizar la hicieron y que, aún hay aire para soñar. “Teníamos que ganar, lo hicimos, y el camino es este. Nosotros tenemos que ganar y esperar”, porque “queda la tranquilidad de que, el equipo durante el año, estuvo a la altura de las circunstancias, ya que el objetivo era, pelear lo más arriba posible”.

LO IMPORTANTE ERA GANAR

Por su parte, los integrantes del equipo, valoraron la victoria. En ese sentido, Pablo Calandria, autor del golazo de la jornada, dijo que “lo importante es que se ganó, pero parece que nos gusta sufrir”.

De paso, y por su tanto de chilena, comentó que “queda más lindo en esta clase de partidos, con el gol se abrió y eso nos dio confianza”.

Y, el triunfo, aseguró, los afianza en la parte alta, porque “estamos en carrera, dimos un paso, pero ya no depende de nosotros”.

En tanto, respecto al tiro desde los doce pasos que pudo significar el 2-0, manifestó que “en el penal lo miré hasta último momento, y no terminé de impactar bien el balón”.

Mientras que, sobre la tarjeta roja que recibió, destacó que “no tuve ninguna intensión, fue el típico agarrón del área. Al ser más chico que yo, siento que le meto el dedo en la boca, pero no fue nada

METIERON MUCHO

Cristián Insaurralde, argumentó que, en este partido, la victoria era necesario ya que “lo necesitábamos para mantenernos arriba”.

Además, puntualizó que “hicimos un gol de otro partido, muy bueno, y eso nos permitió estar un poco más tranquilos”.

Con O’Higgins otra vez en la lucha, el delantero trasandino manifestó que “desde el principio siempre quisimos estar en este lugar, y en el torneo, como todos los equipos, tuvimos irregularidades, pero seguimos firmes e ilusionados para lo que queda”.

Es más, para poder vencer durante el fin de semana, dijo, hubo que poner más de la cuenta porque “era un partido muy cerrado, friccionado, como se esperaba. Se vio un partido que todos lo imaginábamos y nosotros hicimos un juego inteligente”.

Finalmente, el capitán Albert Acevedo, destacó que “hubo que meter y luchar, la situación lo ameritaba. Colo-Colo no perdía hace mucho tiempo y venía bien, por eso tuvimos que poner de todo”.

Y, además, recalcó que “el triunfo nos permite seguir en carrera. Eso es el objetivo principal y ahora ver que pasa hasta el final del torneo”.