Con  dos seminarios comienza la creación del nuevo CFT estatal de O’Higgins

– Con el fin de escuchar la opinión de actores del sector público y privado la Seremi de Educación realizará dos encuentros en Rancagua y Marchigüe. Consejeros regionales abordaron el difícil tema de la ubicación de la nueva casa de estudios.

En el año 2020 se espera que el nuevo CFT Estatal de O’Higgins comience sus clases. Y a pesar que aún faltan tres años, esta vez el gobierno central y el regional no quieren dejar ningún detalle sin abordar con tal de evitar la ola de polémicas que trajo consigo a creación de la Universidad regional.

Es por ello que en la Comisión de Educación del Consejo Regional, el seremi de Educación Hernán Castro dio a conocer las actividades con las cuales se llevará a cabo el lanzamiento de la implementación del nuevo centro de formación técnica de O’Higgins. Castro entregó detalles de los dos seminarios participativos que se realizaran el próximo 1 y 5 de diciembre en Marchigüe y Rancagua respectivamente. Se espera que estos seminarios tengan una asistencia de 150 personas y que en ellos las visiones del sector público, el sector empresarial y el de la educación técnica actual confluyan en torno a lo que se espera de este nuevo CFT.

“En el seminario habrán dos mesas, una pública y otra privada. En la pública estará Sence, Sercotec y otros organismos, y en la mesa privada tenemos asociaciones gremiales de empresarios, y también esperamos de asociaciones de funcionarios más que públicos estamos hablando por ejemplo de la CUT. Habrá una exposición de la Universidad de O’Higgins, y de un CFT sin fines de lucro que, de esta forma queremos lograr insumos para tener a la vista la apreciación de todos los actores”.

Durante su exposición el seremi de Educación agregó que “el principal objetivo de los seminarios es iniciar el proceso que conlleva la creación del CFT . También queremos ver los ciclos académicos que allí se pueda desarrollar, como podemos articular el CFT con otras instituciones como Liceos técnicos, Institutos Profesionales y Universidad. Y finalmente, generar el debate comunal respecto a la creación del CFT “.

En cuanto al Consejo Regional, Hernán Castro solicitó a los consejeros asistir a ambas jornadas, y que hagan una exposición especialmente de aquello que este organismo colegiado espera del CFT . En este sentido Manuel Barrera, presidente de la comisión agradeció la deferencia del Mineduc y agregó que “debemos propiciar que la oferta educativa sea coherente con las necesidades de la región, por eso realizaremos una exposición que resuma la Estrategia Regional de Desarrollo, y además recoja las visiones de los distintos consejeros en base a las zonas que ellos representan”.

¿HABLAR O NO HABLAR DE LA UBICACION?

Durante su exposición el seremi Hernán Castro dejó claro que la comuna donde se ubicará el nuevo CFT estatal no será un tema a debatir por ahora. El representante del Mineduc en la región, dejó entrever la necesidad del Gobierno de que esta vez se trate con pinzas este delicado tema ya que fue la fuente de fuertes divisiones en torno a la Universidad de O’Higgins. Castro incluso precisó en su intervención cuáles fueron los motivos para elegir Marchigüe y Rancagua como las comunas donde se harán los seminarios “en la comuna de Marchigüe se realizará la primera actividad, y el hecho que sea Marchigüe no tiene que ver con que estará ahí el CFT, sino que esta estratégicamente bien ubicada para poder llegar desde Colchagua y Cardenal Caro. Y Rancagua fue elegido porque en cualquier otra comuna que lo hagamos podemos correr el riego que la comuna piense que ahí va a estar instalado el CFT y no queremos tener problemas por el tema de la ubicación”.

Durante sus intervenciones, los consejeros regionales que componen la Comisión de Educación indicaron que tampoco es intención de ellos que se arme una nueva batahola en torno al lugar en que estará el nuevo plantel, pero no por ello quieren que el tema sea evadido hasta el último minuto. “No queremos que pase lo que pasó con la Universidad, queremos que esta vez las declaraciones sean cuerdas. Sería bueno que se realizara un estudio que nos ponga sobre la mesa una opción y desde ahí analizarlo, pero es necesario que se vea antes la ubicación para no entrar a en una pelea como la de la UOH donde especialmente el Gobierno y la intendenta de esa época Morin Contreras no decidieron antes el tema”, señaló Pablo Larenas.

Por su parte, Carla Morales indicó que la ubicación no es un tema menor, porque en la Universidad genero una polémica inmensa. Es muy importante la comuna que se elija y creo que esta debe estar en Colchagua o en Cardenal Caro, por ejemplo en Santa Cruz donde esta uno de los Politécnicos más exitosos de la región”. Fernando Verdugo se sumó al debate agregando la importancia de poner un ojo experto antes de que se tome la decisión, que a su vez debe ser tanto técnica como política: “Durante el proceso de creación de la Universidad nos reunimos con el rector de la U. de Santiago quien se refirió a los estudios que hizo este plantel para la elección de la comuna de la Región Metropolitana en que se instalará el CFT , y él nos dijo que el resultado era una comuna que no le agradaría a nadie, pero eso evidencia la necesidad de tener una visión técnica del problema. Y lo otro que es muy importante es la decisión política, no olvidemos que también esta vez debe haber una decisión política que no se debe invalidar”.

Para cerrar el tema el seremi Hernán Castro indicó que “esta vez tenemos que tener clara la orientación del CFT, las características de los técnicos que esperamos egresar y de acuerdo a esta orientación ver donde ubicar el CFT. Como región debemos ser lo suficientemente inteligentes para decirle al Gobierno donde quedará”. Al mismo tiempo Castro subrayó que los municipios de la región interesados en albergar la nueva institución también deben mostrar cuáles son los fundamentos que tienen para ese anhelo.

Grandes Centros de Formación Técnica e Institutos profesionales están a un paso de la Gratuidad

Con 20 votos a favor, la Sala del Senado aprobó el proyecto que busca facilitar la transformación de los institutos profesionales (IP) y de los centros de formación técnica (CFT) en personas jurídicas sin fines de lucro, a fin que sus estudiantes puedan acceder al beneficio de la gratuidad, en la medida que dichos planteles cumplan también con los requisitos de calidad y otros exigidos por el Ministerio de Educación.

Con esta modificación buena parte de estas instituciones técnicas podrán ingresar al sistema gratuito, ya que para este año se permitió que solo lo hicieran aquellos que ya eran fundaciones sin fines de lucro, lo que hizo que se redujera a solo 4 casas de estudio.

Ahora la iniciativa queda en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputados para que, a su vez, la envíe al Ejecutivo para su firma y promulgación como ley. En lo fundamental, el proyecto originado en mociones de los senadores Ricardo Lagos, Carlos Montes, Andrés Zaldívar, Juan Pablo Letelier y Jaime Quintana, plantea aumentar de uno a dos los años que tienen los CFT y los IP para transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro.

Según establece la iniciativa, para el acceso al sistema gratuito de estas instituciones, ellas deberán cumplir algunos requisitos como estar acreditadas por al menos 4 años y ser sin fines de lucro. Mientras el alumno debe pertenecer a los cinco primeros deciles de ingreso. De esta manera se espera que instituciones como, IP La Araucana, e Instituto Profesional de Chile entren al sistema este año, lo que aumentaría los alumnos beneficiados de 140 mil en 2016 a 280.000 para el proceso de admisión 2017.

En el caso de nuestra región, no hay duda que el paso a la gratuidad de Inacap sería una de las repercusiones más importantes a nivel local con la nueva ley. Hace unas semanas, el rector de Inacap Gonzalo Vargas afirmó que “el análisis que hacemos es muy simple. Después de las indicaciones que el Ejecutivo hizo en el Senado a este proyecto, y como estaría quedando esta ley, facilitaría totalmente que el IP y CFT de Inacap, que hoy están conformadas como una sociedad en comandita, se pudieran transformar en una corporación”, palabras que han generado altas expectativas en los más de 3 mil alumnos que componen esa institución en Rancagua, y que acoge a jóvenes de las 33 comunas de O’Higgins.