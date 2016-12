Codelco generó excedentes por US$ 79 millones

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, informó que la empresa generó US$ 79 millones en excedentes, aunque el acumulado del año al tercer trimestre sigue estando en rojo, con –US$ 18 millones. Los aportes al Estado, en todo caso, suman US$ 733 millones, por concepto de la Ley Reservada del Cobre y la Ley de Royalty (US$ 707 millones y US$ 26 millones, respectivamente).

Según Pizarro, las cifras muestran que Codelco profundizó sus esfuerzos para enfrentar la severa baja del precio del metal rojo, el que durante el tercer trimestre de 2016 estuvo 17% por debajo respecto a igual periodo del año pasado.

En esta línea, el presidente ejecutivo aseguró que una muy buena noticia fue el efecto positivo de las inversiones que se están realizando y la reducción de concentrados en stock, lo que permitió otra cifra histórica, al llegar a 1.274 miles de toneladas métricas finas (tmf) acumuladas a septiembre, indicador que se eleva a 1.379 mil tmf, si se considera la participación en El Abra y AngloAmerican. El incremento productivo se obtuvo a pesar de la caída de 6,2% en la ley promedio del mineral en relación al año anterior, lo que implica procesar una mayor cantidad de material para obtener cobre. Estos números muestran que Codelco está cumpliendo con las metas programadas para el período.

La empresa estatal consolidó otra buena tendencia, al conseguir entre enero y septiembre costos directos por 127,1 centavos de dólar la libra (c/lb), un 8% menos que en igual periodo del año pasado y un 7% mejor que la meta comprometida. Los costos de la Corporación son, además, 11% más bajos que los del resto de la industria.