Concejo Municipal aprueba ampliación de terreno para Capilla de Gaudí en Rancagua

Por unanimidad el Concejo Municipal de Rancagua aprobó este lunes 28 de noviembre la modificación al contrato de comodato entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y la Corporación Gaudí de Triana que implica la ampliación del terreno destinado a la construcción de la Capilla Nuestra Señora de Los Ángeles, diseñada por el arquitecto catalán Antonio Gaudí y del Centro Cultural y Espiritual Gaudí de Triana en el Parque Cataluña de la capital e O´Higgins (ex parque comunal).

En la sesión extraordinaria del Concejo, el alcalde Eduardo Soto mostró la superficie ampliada de 5 mil a 16 mil metros cuadrados al interior del Parque Cataluña ubicado en Alameda Bernardo O’Higgins esquina Avenida La Compañía, necesarias para construir el proyecto que involucra la Capilla, el Centro Cultural Gaudí en subterráneo, la Plaza del Agua, la Plaza del Encuentro, la Laguna, el Bosque del Silencio y áreas verdes con miradores para poder admirar esta obra que forma parte de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona y que fue regalada el año 1922 al fraile franciscano Angélico Aranda, de acuerdo a la carta del propio Gaudí “como un símbolo de confraternidad entre España y América” .

“Este es un paso más en un largo caminar por cumplir el sueño de Fray Angélico Aranda de dotar a Rancagua de una capilla diseñada por Antonio Gaudí, una obra que ayudará a generar imagen de ciudad particular tanto en Chile como en el resto de mundo y que pronto podremos admirar los rancagüinos y quienes nos visiten desde otros países” sostuvo Gonzalo Díaz, Presidente de la Corporación Gaudí de Triana, entidad ciudadana constituida hace 20 años con el propósito de concretar este proyecto.

Por su parte, Beatriz Valenzuela, Secretaria Ejecutiva valoró la “tremenda visión de todas las autoridades municipales que aprobaron la ampliación del terreno que la Corporacion Gaudí de Triana tiene en comodato para que se construya íntegramente el proyecto” Asimismo agregó que “este es un paso muy importante para las obras, y agradecemos el trabajo de todo el equipo técnico municipal en conjunto con la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas”.

Luego de finalizar la sesión, el alcalde Eduardo Soto señaló que “estamos muy contentos como municipalidad de poner a disposición estos terrenos para que este sueño de tantas décadas finalmente hoy sea una realidad. Asimismo, destacó la obra como una iniciativa de una gran proyección internacional. “Creo que los rancagüinos aún no logran dimensionar lo que va a significar la construcción de esta capilla en la ciudad, desde todo punto de vista: desde la mirada religiosa, desde el punto de vista arquitectónico lo que significa tener la única obra de Gaudí fuera de España y desde el punto de vista turístico porque sin duda va a ser un referente muy importante que va a marcar un antes y un después en la ciudad de Rancagua. –