En O’Higgins solo piensan en la U de Concepción

El próximo domingo, en Collao, se jugará una verdadera final. Si los celestes ganan, seguirán con chances de conseguir el título hasta la última fecha.



Ricardo Obando

A dos fechas del final, “nos encuentra posicionados arriba, con la ilusión de poder conseguir el campeonato”. Con estas palabras, el delantero Cristián Insaurralde, comentó el presente de O’Higgins, teniendo claro que son candidatos al título, pero que, para pelearlo hasta el final, deben derrotar a la Universidad de Concepción.

Para el partido del próximo domingo, 17.00 horas en Collao, los rancagüinos están claros que, no les sirve otra que ganar, ya que los líderes, a la misma hora, Deportes Iquique y Universidad Católica se batirán a duelo en Cavancha.

Pensando en el duelo del fin de semana, Insaurralde puntualizó que “estamos con muchas ansias y ganas de jugar estos dos partidos que queda con la mayor responsabilidad para lograr los objetivos”.

Junto con ello, el delantero cree que, el actual escenario, es parecido a lo que vivieron en el semestre pasado, cuando también fueron peleando el título desde atrás de los punteros. “Se asimila un poco a lo que fue el torneo pasado. Si es bien es U de Conce el próximo partido, todavía nos queda Wanderers de local y todo puede pasar”, dijo.

Ahora bien, en aquel campeonato, los penquistas le quitaron a O’Higgins la corona de las manos, y por eso, para muchos, este partido tiene cara de ser una revancha. “Nos quedó esa espinita del torneo pasado, y esperemos que éste sea totalmente diferente, y con el sabor de lograr las dos victorias, que se hizo todo lo posible, y de obtener el campeonato”, agregó el atacante.

El domingo, dependiendo de lo que manifieste el tribunal de disciplina por el caso de Pablo Calandria (expulsado ante Colo-Colo), Insaurralde aparecería como el eje de ataque. Frente a ello, sostuvo que “eso lo va a disponer el técnico. Si me toca hacerlo, lo trataré de hacer de la mejor manera, así como cuando me tocó sustituir a Pablo o a Iván”.

Finalmente, el formado en River Plate puntualizó que, en esta recta final, “tenemos que salir a jugar y a ganar los seis puntos que quedan. Y que no nos tengan como lo que somos (candidatos), ya no depende de nosotros”.