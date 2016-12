Siguen reclamos por despido de trabajadores en El Teniente

– Dirigentes del Sindicato Unificado, de los contratistas y de otros gremios realizaron ayer una protesta frente a la puerta 2 del Patio Rancagua.

Flor Vásquez

Una protesta por el despido de seis trabajadores de El Teniente realizaron ayer, frente a la puerta 2 del Patio Rancagua de la División, dirigentes del Sindicato Sewell y Mina Unificado El Teniente, de los trabajadores contratistas, de la Coordinadora No más AFP y de otros gremios.

Cristian Palma, dirigente del Sindicato Unificado, reiteró que el despido de los trabajadores fue “arbitrario e injustificado”, por lo que la empresa “debe reintegrarlos”.

En tanto, dirigentes de trabajadores de empresas contratistas de El Teniente señalaron que en esas firmas también ha habido varios despidos, baja de sueldos y otros problemas. Por ello plantearon la necesidad de que se unan los dirigentes y trabajadores de planta de El Teniente y de las empresas contratistas, para así luchar juntos por sus derechos.

La manifestación comenzó a las 11 horas y se desarrolló en forma pacífica, sin incidentes.



“NO DESCARTAMOS NINGUNA ACCION”

El dirigente Cristian Palma indicó que hasta ahora no ha habido ninguna respuesta positiva por parte de la División respecto del reintegro de los trabajadores despedidos. “Se están haciendo múltiples gestiones, incluso tenemos pronunciamientos de la CUT nacional y de otras organizaciones. Son seis los trabajadores despedidos, dos de ellos del Sindicato Sewell y Mina Unificado El Teniente”, expresó.

Agregó que uno de los trabajadores despedidos “es Yuri Sandoval, miembro activo de la coordinadora No más AFP, Se le aplicaron artículos inusuales (de causales de despido), por lo que entendemos que fue por un motivo político, por el temor a la divergencia, al debate profundo. Es una represión política, al estilo de la dictadura”.

Palma añadió que dicho trabajador estuvo en una protesta por el tema del pago de gratificación, ya que se teme que este año no se pagará ese beneficio, debido a que Codelco no tendría utilidades.

Agregó que el convenio colectivo establece que cada vez que se va a despedir a un trabajador se tiene que llamar a dirigentes del sindicato que lo representa. “A nosotros no se nos llamó. La empresa no está respetando el convenio colectivo y tampoco el pacto estratégico”.

Finalmente, señaló que seguirán luchando por el reintegro de los trabajadores despedidos. “Tenemos una ruta, no hemos descartado ninguna acción. Estamos pidiendo que la Federación de Trabajadores del Cobre se manifieste y se haga pare de esta defensa. Aquí hay una injusticia”.



“INCUMPLIMIENTOS GRAVES DE OBLIGACIONES LABORALES”

A través de un comunicado, la División El Teniente se refirió a los tres últimos trabajadores desvinculados, señalando que se debió a “incumplimientos graves de obligaciones laborales que el Código del Trabajo sanciona con el término del contrato respectivo y que afecta directamente el reglamento interno de la División”.

Agregó: “Acorde a los procedimientos que tiene Codelco para este tipo de situaciones, esta decisión se adoptó luego de un exhaustivo y objetivo análisis sobre su desempeño en el que se detectaron baja productividad, incumplimiento de normas de seguridad y uso abusivo de licencias médicas”.

Afirmó que en algunos casos, las licencias médicas “llegaron a niveles de abuso sin precedentes, presentando uno de estos trabajadores 165 licencias en 16 años, totalizando más de 5 años de su vida laboral sin trabajar”.

Agregó que “El Teniente lamenta y rechaza que se intente instrumentalizar y generar polémicas inexistentes, que solo perjudican a la empresa en un momento que es particularmente complejo para Codelco”.