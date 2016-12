EDITORIAL: La tardía discusión del 2 de enero feriado

¿Por qué todos los proyectos enviados por el gobierno parecen ser discutidos contra el tiempo?

Si bien existe un clamor popular y son ciertos los beneficios que traería para la industria turística el decretar feriado el 2 de enero la oportunidad de la discusión hace pensar de que se trata más de una maniobra tendiente a buscar la esquiva aprobación popular más que una medida meditada.

En principio no estamos en desacuerdo con tener feriado el día lunes 2, pero sí lo estamos con la oportunidad de la discusión. Si este proyecto ya fue aprobado en 2012 por la cámara, si además una iniciativa similar fue presentada en junio de este año no entendemos porque se espera hasta prácticamente una semana antes discutir esta situación, con todas las dificultades que en la planificación de cualquier organización trae esta incertidumbre. Claramente esta discusión se debió dar hace muchos meses.

Otra pregunta que queda abierta y que no ha sido abordada por ninguno de los actores políticos ¿ qué pasará con todas las cirugías programadas, con todas aquellas horas de especialidad ya asignadas en un saturado sistema público de salud?. ¿O una vez más todas aquellas personas que llevan quizás cuanto tiempo esperando una atención de salud deberán seguir esperando por una tardía discusión?

Por lo menos el proyecto debiese ser aprobado para todas las otras circunstancias en que 18 y 19 de septiembre o 1 de enero caiga en fin de semana a fin de que antemano se conozca el escenario y poder planificarlo con el tiempo que corresponde, pero vemos complejo aprobar con tan poco tiempo de antelación el feriado del 2 de enero de 2017.

Luis Fernando González V.

Sub Director