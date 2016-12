Presidente Nacional del PPD valora reactivación del partido en la región

En la comuna de San Fernando, la Directiva Regional del Partido Por la Democracia, PPD, realizó un encuentro ampliado que reunió al Presidente Nacional del PPD, Gonzalo Navarrete, y a los militantes que representan las bases del partido de diversas comunas de la Región de O´Higgins, donde además, estuvieron presentes, alcaldes, ex alcaldes, concejales (as), consejeros (as) regionales, dirigentes sociales, entre otros.

En su discurso el Presidente Nacional del PPD, destacó el trabajo que ha realizado la actual Directiva Regional que es presidida por el diputado Felipe Letelier Norambuena, señalando que “Estoy muy contento al ver como se reactiva el PPD en la Región de O´Higgins, especialmente cuando nos vemos enfrentados a tremendos desafíos tales como: Apoyar la culminación de las Reformas impulsadas por la Presidenta Bachelet y de nuestro gobierno, la reforma educacional, la reforma laboral, la reforma de la constitución, entre otras. Desafíos también como lo serán las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias y la recuperación de la dignidad de la política como un factor fundamental de una verdadera democracia y el cumplimiento de la nueva ley de partidos políticos”.

En la jornada se abordó como eje central en lo inmediato para el partido el re fichaje de su militancia y el desafío de lograr y superar el porcentaje establecido por la ley para Abril de 2017 y el tema programático, de cómo el PPD en la Región de O´Higgins, levanta una propuesta política como modelo de sociedad que se incluya en el Programa Presidencial del ex presidente Ricardo Lagos Escobar, con una visión de futuro y de Estado que pensamos y queremos para un Chile más Democrático.

Por su parte el Presidente Regional del PPD el diputado Felipe Letelier Norambuena, destacó que “nuestro Presidente Nacional reconoce claramente como el PPD se ha ido recuperando en la región de O´Higgins, donde esta directiva regional hace encuentros sin exclusión, realiza encuentros de unidad, encuentros por la recuperación del partido, por la unidad en torno a una política de transparencia. Nuestros principios como PPD, es construir un partido con alta vocación de servicio público hacia la comunidad, sobre todo a la comunidad más vulnerable, más pobre, más humilde de la sociedad chilena y por lo tanto, en mi calidad de Presidente Regional del PPD, quedo muy conforme con que el Presidente Nacional se haya dado el trabajo de venir a nuestra Región, lo valoro en toda su dimensión”

Finalmente, Felipe Letelier Norambuena, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía a recuperar la confianza en la política y en el Partido Por la Democracia. “Hago un llamado a las fuerzas progresistas de la Región de O´Higgins, a la sociedad civil, el PPD es un partido que se abre a la sociedad civil, hacemos un compromiso de retornar de dónde venimos, de donde fuimos grandes como partido, en las poblaciones, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, del adulto mayor, de la cultura. Como presidente regional del PPD, quiero que nuestro partido retorne en nuestra Región, con la frente en alto y si hay que pedirles disculpa por algunos malos políticos, de la política y en particular del PPD, vamos a ofrecer las disculpas para que la gente nuevamente se reencante con este partido que fue tan determinante en el retorno de la democracia, en el retorno a la libertad y al respeto de los derechos humanos en Chile”.