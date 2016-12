Empresarios de turismo se capacitan en Macroentorno para mejorar y capturar la fidelización de sus clientes

-Ello en el marco del proyecto realizado por la empresa Proyecta y la Universidad Federico Santa María (UTFSM) a través del Programa de Difusión Tecnológica Regional de CORFO.

Como ha sido de costumbre y luego de varias actividades sobre inteligencia de negocio en el ámbito del turismo, es que se ha realizado con éxito los talleres sobre macroentorno turístico y mejoras para la captación y fidelización de clientes, a empresarios y emprendedores de las comunas de Cachapoal y Colchagua.

Los talleres se realizaron los días 8 y 12 del presente mes, en la sede de CEPECH San Fernando que patrocino dicha actividad y en la Universidad Federico Santa María Sede Rancagua (UTFSM), respectivamente, donde empresarios se interiorizaron en conocer sobre los diferentes tipos de información del macroentorno (análisis regional, nacional e internacional) que existen, relacionado con el turismo, su recopilación e interpretación para mejorar y ayudar en la captura y fidelización de clientes.

La actividad cofinanciada por Corfo, liderada por la empresa Proyecta, en conjunto con el área de extensión del departamento de informática de dicha universidad, permitió a los asistentes conocer más sobre las diferentes plataformas relacionadas con el análisis turístico y/o donde se obtiene información tanto del comportamiento digital del turista como del análisis del turista viajero en fuentes como el INE (encuesta mensual de alojamiento turístico), trendigital, fedetur, transformaturismo, Sernatur, entre otros.

Para el director regional de Corfo, Andrés Lorca, dicho encuentro permite, “que los empresarios del turismo mejoren la competitividad, a través de la investigación, difusión, transferencia y absorción de conocimientos, lo que se traduce en un aumento significativo de su productividad, generación de empleo y sostenibilidad de su estrategia de negocios, lo que para Corfo es fundamental, ya que potencia el turismo en la región de O’Higgins”.

Para Paula Quitral de la empresa Proyecta, la realización de estos talleres “ha puesto en evidencia el interés de los empresarios, la falta de conocimiento de ellos en estos temas, como es la inteligencia de negocio relacionado con el turismo, que no se conoce del todo. Pero, gracias a estos talleres, los empresarios y emprendedores, pueden profundizar en dichos temas para mejorar en la captación de turistas y su fidelización, además de obtener información y conocimiento clave que dará ventaja competitiva a dichas empresas beneficiarias”.

Cabe destacar que en los talleres han participaron empresarios y emprendedores de turismo tales como Hotel Vendimia, Hotel Casa Pando, Camping Baños del Coco, Hotel San Fernando, Restaurant Tyrol, Hotel Ontiveros, Ecocabalgatas Codegua, Casa Ecológica, entre otros.

Asimismo, Maureen Hole, empresaria del Club de Equitación Los Quiyalles en Machalí, comenta que su participación en los talleres le ha parecido muy completo, “Paula y el equipo se ha dedicado a realizar un seguimiento a la misma gente que pertenece al taller y eso nos ha ayudado mucho con todo los temas de las tecnologías. En la práctica del día a día, me han servido las herramientas y apoyo tecnológico, las plataformas, redes sociales y aplicaciones como mailchip y Encuenta fácil, para la fidelización con los clientes y el resultado de dichas campañas han resultado perfecto”.

De la misma manera, para Sandra Illanes empresaria de B&B La Casona de Lolol, destaca del proceso de los talleres, “a los coaching o profesores que son muy interactivos, si es necesario desviarse para ver un tema que es importante y que no se había considerado, se considera. Además de los diferentes temas que he conocido y he ocupado gracias a los talleres, han sido los de análisis de los datos y también como crear, mejorar y analizar las redes sociales”.