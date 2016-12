Leandro Sosa fue el primero en partir

En O’Higgins, ya culminado el año futbolístico, dos jugadores culminan contrato, entre ellos el charrúa.



Ricardo Obando

Llegó como promesa, como el “10” que, primero, le podría presión a Ramón Fernández, y luego, como quién tomaría la posta del argentino hoy en Colo-Colo. Lo primero se cumplió, con Leandro Sosa en el plantel Fernández elevó ostensiblemente su rendimiento, pero lo segundo no.

De esta manera, y con su contrato vencido, había llegado a préstamo desde el Plaza Colonia, el volante Leandro Sosa fue el primero en oficializar su salida de la institución celeste.

En el torneo de Apertura 2016-2017, el oriundo de Punta del Este solo vio minutos en 11 de los 15 encuentros del torneo, ya que, en los últimos cuatro, no ingresó a la cancha. Es más, ante Colo-Colo, Santiago Wanderers y en la definición por el cupo en la Libertadores ante Unión Española, no fue citado. En este último torneo, Sosa disputó 551 minutos, no anotó goles, y recibió una tarjeta amarilla.

Es por eso que, hace un par de semanas, ya se sabía que el “10” no continuaba. Ahora bien, el domingo, el jugador a través de su cuenta de twitter (@10leososa) confirmó que vuelve a Uruguay.

“Por este medio quiero agradecer a todos, compañeros, funcionarios, allegados y a la trinchera que nunca nos dejó de alentar OHI OHI RA RA. Lo mejor en el futuro celestes”, fueron las palabras del joven.

TAMBIÉN PARTE EL CHINO

El defensor Esteban González también dejará la institución. El “Chino” solo jugó 63 minutos en el torneo, y siempre fue la tercera alternativa como lateral por la derecha.

Con un Brian Torrealba en un buen nivel, con un Yerson Opazo tomando protagonismo sobre la segunda mitad del campeonato, González solo era alternativa para ciertos encuentros, donde ingresó a aportar su experiencia para manejar resultados.

El experimentado jugador, llegó a O’Higgins el 18 de junio del 2015 cuando fue solicitado por Pablo Sánchez para cubrir la plaza de lateral, cuando Opazo fue enviado a préstamo a Huachipato. Con “Vitamina” tuvo mucha participación, pero con Arán como técnico no.

RUMORES

Hace algunas semanas, y como lo informamos en El Rancagüino, Iván Bulos quiere partir. Si bien es cierto, el atacante peruano tiene contrato vigente, no es del gusto del actual cuerpo técnico, y eso quedó demostrado en las últimas fechas cuando, el ex seleccionado de su país, literalmente fue “cortado”, ya que ni siquiera fue citado en los últimos dos partidos de O’Higgins.

A medios de su país, Bulos comentó que su ciclo en Rancagua “estaba terminado”, y que por eso su representante estaba buscando opciones de repatriarlo al país incaico.

Recodemos que, para el próximo semestre, el reglamento permite incorporar solo a tres jugadores, y, en ese sentido, la oficina técnica del club trabaja arduamente para cumplir con las exigencias del entrenador titular.