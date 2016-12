Tinguiririca continúa su irregular andar por la Liga Nacional

El fin de semana, en casa, cosechó una victoria y una derrota. De paso, reestrenó en cancha al histórico capitán del quinteto: Patrick Sáez.



Ricardo Obando

Un fin de semana marcado por la irregularidad. Eso fue lo que mostró Tinguiririca San Fernando en sus encuentros frente a Las Ánimas de Valdivia y Osorno, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol 2016-2017.

En el gimnasio municipal de la avenida Manso de Velasco, el sábado, los dirigidos por Jaime Castillo encontraron un rendimiento más que aceptable para vencer a los valdivianos. En ese encuentro, además, debutó por los Energéticos su histórico capitán, Patrick Sáez. A pesar de no estar en competencia desde hace cinco meses, el ex seleccionado chileno aportó muchísimo al triunfo. En casi 35 minutos de juego, anotó 10 puntos y colaboró con siete rebotes y seis asistencias, hecho que sin duda ayudó mucho al argentino Juan Abeiro, quién, se estaba llevando el peso bajo la tabla. Además, regresó el pívot venezolano José Bravo, lo que le dio otro aire a la ofensiva colchagüina.

Fue así como, contra el equipo de un ex TSF, Franco Morales, Tinguiririca logró quedarse con el partido cerrando el último cuarto con los puntos necesarios que le permitieron hacerse de la victoria. Con parciales de 20-21, 19-17, 21-20 y 22-18, los puntos se quedaron en casa por el marcador final de 82-76.

SE LE ESCAPÓ

El domingo, en tanto, y con un muy buen marco de público, los sanfernandinos recibieron a Osorno. De entrada, los pupilos de Castillo apretaron a la visita, no lo dejaron actuar, y rápidamente comenzaron a sacar distancias en el encuentro.

El parcial de 22-18 de los primeros diez minutos, daba indicios de que el ajuste en el quinteto local, con Sáez, Pavez, Ernst, Bravo y Abeiro, le daría frutos en el desarrollo del partido.

Es más, en el segundo cuarto, Tinguiririca llegó a estar en ventaja por 16 enteros (39-23 con 04:21 en el reloj), pero el cuadro de Rodrigo Isbej, poco a poco comenzó a reducir la diferencia, yéndose al descanso en pérdida de siete (45-38).

Luego del descanso, el duelo entre ambos fue de vértigo. En los Toros comenzó a aparecer el juego de Rodrigo Muñoz y del ala-pívot Brandon Robinson, ambos claves para la remontada sureña, ya que aportaron en conjunto 43 puntos.

Tinguiririca al término del tercer cuarto seguía en ganancia por cuatro puntos (68-64), pero el equipo rival pudo leer bien el ataque de Abeiro y Bravo, cerrando los circuitos de pase, haciéndolos naufragar con una defensa en zona. Los locales no le encontraron la vuelta, y en el último minuto del partido, ambos quintetos dejaron escapar oportunidades para matar a su rival. Primero fue Osorno que falló tres ataques consecutivos, después de San Fernando. Finalmente, en los últimos 27 segundos, y cuando los locales ganaban 81-80, la visita pasó al frente con un doble largo de Robinson (81-82), dejando solo 19 segundos para que Tinguiririca, con una posesión, ganara el encuentro, pero a falta de 4 segundos, perdieron el balón y eso lo aprovechó Rodrigo Muñoz para, sobre la chicharra, concretar una bandeja que le dio el triunfo a los osorninos por 81-84.

LO QUE VIENE

Para cerrar este 2016, Tinguiririca tendrá tres encuentros por delante. El miércoles y jueves, en casa, recibirá a Universidad Católica y Universidad de Concepción respectivamente (ambos a las 20.30 horas) en el gimnasio municipal de San Fernando.

Finalmente, la próxima semana, el miércoles 28, en Quilpué, visitará a Los Leones de Quilpué.