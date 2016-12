Analizan por última vez el prediseño del futuro Centro Cultural Liceo Neandro Schilling

A paso firme avanza la restauración de este monumento nacional que data de fines del siglo XIX. Un Museo Pedagógico, un Archivo Histórico y un Centro Cultural serán las nuevas funciones del centenario edificio.

Irene Padilla A.



Durante la la semana pasada y ante una treintena de personas, la empresa encargada del diseño de la restauración del Liceo Neandro Schilling de San Fernando, se reunió con la comunidad, para afinar los últimos detalles del proyecto que en una nueva etapa pasará a manos del Consejo de Monumentos Nacionales para recibir su aprobación.

Representantes de la firma Del Sante Arquitectura y Diseño, junto a personeros del MOP y de la Municipalidad de San Fernando llegaron hasta dependencias del nuevo liceo, donde destacaron la importancia de este tercer foro de participación ciudadana, donde estuvieron presentes especialmente ex alumnos del establecimiento quienes cursaron sus estudios en esa antigua edificación.

Hernan Carrillo, secretario Comunal de Planificación, afirmó durante la reunión que “este es un proyecto muy emblemático por la importancia que tiene la estructura y la institución del Liceo Neandro Schilling, que es uno de los más antiguos de Chile. Esto se inició hace unos tres años durante el primer período del alcalde Luis Berwart, cuando comenzamos a trabajar junto a la Dirección de Arquitectura en este proyecto que lamentablemente es muy demoroso, ya que hay muchas instituciones que están involucradas en este tema, fundamentalmente por el carácter de monumento histórico que tiene este liceo ”. Carrillo agregó que “esperamos que se puedan acelerar las dos etapas que faltan y que la consultora pueda terminar este trabajo y postular el proyecto a ejecución para contar con los recursos y hacer la renovación del Liceo”.

En tanto, la arquitecta Yasna Cárdenas, inspectora fiscal de la Dirección de Arquitectura del MOP O’Higgins, explicó que “esta es la última participación ciudadana que contempla el ciclo de la consultoría que se encuentra en la etapa cuatro, que es el desarrollo del proyecto que debe ir a evaluación al Consejo de Monumentos Nacionales”.

La profesional estimó que “el proyecto de diseño podría estar listo el año 2017, siempre y cuando los plazos del Consejo de Monumentos Nacionales sean acotados”.

UN MODERNO CENTRO CULTURAL

Las nuevas funciones que tendría este monumento nacional ya están casi definidas: será un moderno centro cultural que pretende reunir lo mejor del arte y el conocimiento de la provincia colchagüina. Para ello el diseño de esta obra contempla la habilitación de diversos espacios que cumplirán este rol. Por un lado, el amplio patio interno será techado, dando pie a la creación de una zona pública que dará un importante realce al edificio. Al mismo tiempo se habilitará una zona para un auditorio, una biblioteca, un Museo Pedagógico y un Archivo Histórico. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, en el interior del liceo aún se conservan pupitres, materiales de laboratorio y otros elementos que para las autoridades urge restaurar y exhibir ya que este es el único liceo centenario de Colchagua que posee un material histórico de tal relevancia. A su vez, en la Biblioteca del actual Liceo Neandro Schilling, los propios ex alumnos y ciudadanos de San Fernando se han preocupado de guardar invaluables escritos heredados de más de 150 años cuando el Liceo Neandro Schilling fue creado.

El arquitecto José Luis Del Sante fue el encargado de presentar por última vez el diseño a la comunidad, diseño que recibió un amplio apoyo de quienes asistieron, especialmente de los ex alumnos del establecimiento.

En este marco uno de los aspectos que preocupó a los asistentes fue la conservación de los materiales de construcción original, entre los cuales se cuenta albañilería y adobe de gran valor. En este sentido el profesional subrayó que la ley obliga a que se mantenga lo más intacto posible y que aquellas piezas o zonas que nos sean recuperables, serán reemplazadas por materiales similares. “ El adobe se mantiene, la reconstrucción de este edificio es con la misma técnica constructiva que tiene, es decir, las tabiquerías que son de madera se hacen, donde el adobe se desprendió se vuelve a usar el adobe, la idea es que no vamos a cambiar, si se usa acero galvanizado se reviste del material original”. Del Sante indicó que un paréntesis se hará en sectores más complejos, como por ejemplo los nuevos baños. “Por ejemplo cuando tenemos baños nuevos, los hacemos en otra materialidad, con tabiques nuevos que son más simples para canalizar las instalaciones, como pegar los cerámicos, pero donde habían tabiques de adobe van a seguir siendo de esa forma”.

Otra de las sugerencias hechas por los vecinos sanfernandinos tuvo relación con los accesos, y uno de ellos solicitó que la puerta de acceso lateral, que da hacia la calle Valdivia, una de las arterias que conforman el damero de la Plaza de Armas, sea habilitada con tal de recuperar ese espacio. José Luis del Sante indicó que si bien es una buena opción, la decisión final debe ser analizada “ técnicamente ese acceso se puede hacer porque existió esa puerta, esa más otras son puertas que tenemos que dejar activas porque son vías de evacuación del edificio, pero no para acceder al edificio, porque para hacer un acceso por Valdivia tendríamos que duplicar la recepción, y que el edificio tenga dos recepciones, lo que implica más personal, ahora si se encuentra una solución a nosotros técnicamente no nos cuesta nada integrarla”.

Finalmente los asistentes valoraron que el proyecto recupere y conserve como tal uno de los salones más importantes del edificio, su rectoría, la cual aún conserva los elegantes elementos que la decoraron hace más de un siglo.