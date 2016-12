Carabineros recuperó mochila de joven asaltada

– Por varios minutos se generó un tenso forcejeo para sacar al delincuente del interior de la casa, resultando dos carabineros con lesiones.

Durante las fiestas de fin de año han aumentado el número de asaltos, y especialmente en el sector del paradero de buses de la población Rancagua Sur, donde los delincuentes esperan a los pasajeros que descienden y los abordan con armas blancas.

El miércoles pasado la joven estudiante de Enfermería de la Universidad de Talca, Valentina Contreras Uribe, bajaba del bus cerca de las 16:30 horas, cuando el menor de iniciales L.S.L.B de 15 años con cuchillo en mano atemoriza a la adolescente para que entregue su mochila. Se genera un forcejeo que termina con el delincuente arrancando en su bicicleta con dirección al sur poniente.

La central de Carabineros recibió un llamado anónimo sobre el registro de la acción delictual, llegando inmediatamente al lugar los uniformados que rescataron a la joven y partieron en la búsqueda del delincuente.

Carabineros -de acuerdo a la información entregada por la estudiante- ingresó a la población Dintrans donde divisaron al joven delincuente, quien se da cuenta de la presencia policial y comienza a escabullirse entre los pasajes hasta esconderse en una casa. En el lugar se genera una trifulca con los pobladores que comenzaron a defender al menor que cuenta con un extenso prontuario delictual.

Por varios minutos se generó un tenso forcejeo para sacarlo al interior de la casa, resultando con un corte en el brazo el Cabo Segundo Richard Figueroa Garabito; mientras que el cabo Primero Dany Inostroza Santander resultó con contusiones en extremidades inferiores y en los hombros.

El menor L.S.L.B fue detenido con cargos de robo con intimidación y agresión a Carabineros.

Carabineros de la Primera Comisaría de Rancagua hace un llamado a la población a estar atento y alertas en sus trayectos y en las compras propias de estas fiestas, con la finalidad de evitar un evento delictual.

RECOMENDACIONES

Por ello se recomienda que:

1. No se debe llevar todo lo valioso en un mismo lugar. Distribuir billetera, celular, dinero y otros.

2. No hay que perder de vista nunca el bolso ni los objetos personales.

3. Los objetos de mucho valor nunca deben estar a la vista.

4. No se tienen que utilizar bolsos que no tengan cierre. Cuando hay mucha gente, como estas fechas, se debe colocar cruzado en bandolera o por delante del cuerpo.

5. Siempre hay que llevar la cartera cerrada y, al abrirla, no se debe hacer delante de mucha gente o fuera de las tiendas.

6. Hay que tener cuidado y desconfiar de empujones y acercamientos sospechosos.

7. Conviene utilizar los cajeros automáticos en el horario de apertura de oficinas, cuando hay trabajadores en el interior. Fuera de las horas de oficina, hay que escoger los cajeros interiores y bloquear la puerta mientras se esté dentro. Nunca hay que sacar dinero en presencia de desconocidos y es mejor ir acompañado.

8. Hay que tener especial cuidado con los espectáculos en la calle, más si congregan multitudes. Muchas veces estas actuaciones no son espontáneas, sino organizadas por grupos de carteristas que logran de este modo robar a los espectadores.

9. Conviene rechazar el ofrecimiento de objetos fuera de los establecimientos comerciales.

10. Hay que caminar siempre que sea posible por calles iluminadas. Se tienen que evitar las callejuelas y los lugares oscuros, más aún si ya ha anochecido.