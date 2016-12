Tres residenciales, y dos viviendas fueron alcanzadas por las llamas en Termas del Flaco

Debido a que no existen Bomberos en la zona, estos llegaron cuando el fuego había sido contralo por los residentes.

José Pinto-Fernando Ávila



Nada pudo salvar a tres residenciales, y dos viviendas luego de ser alcanzadas por el fuego en las Termas del Flaco. Los hechos comenzaron a ocurrir cuando cerca de las 16:40 de la tarde del martes, Carabineros instalados en Las Vegas del Flaco recibieron la información que un incendio comenzaba en una residencial.

Se trataba de la residencial, “Tío Jorge”, donde el fuego se habría iniciado en el momento en que dos turistas, según informe de Carabineros, se encontraban al interior de esta, debiendo abandonar el lugar. Todos miraban como comenzaba el fuego a tomar fuerza, las mangueras de agua, único elemento en las Termas en las casas comenzaban a salir, pero esto no era suficiente para poder apagar el fuego, unido a que en este lugar no hay voluntarios de Bomberos.

La alarma se dio a Puente Negro y San Fernando ubicados a unos 15 y 78 kilómetros de distancia respectivamente. También se solicitó a Chimbarongo para acudir a apoyar la Cuarta Compañía de Puente Negro, y Segunda de San Fernando. Sin embargo el camino no es apto para que los pesados carros de bomberos desarrollen una gran velocidad, por lo que que claramente el tiempo de respuesta hacia Las Termas no es el optimo. Carabineros hizo lo posible para apoyar el desplazamiento de los voluntarios despejando el camino, y así Bomberos tuviera libre paso hacia el lugar del incendio, en tanto las llamas en Las Termas comenzaban a alcanzar otras dos residenciales, residencial “Frontera” y la residencial “Espina”.

En la primera residencial “Frontera” según el informe de Carabineros había cinco turistas, estos lograron abandonaron el lugar, y en la residencial “Espina” no había turistas, además dos viviendas que se encontraban sin moradores fueron alcanzadas por las llamas.

Bomberos llegó al lugar según informe de Carabineros a las 18:47, minutos cuando ya el fuego estaba controlado. De inmediato comenzaron a revisar las dependencias para verificar que los focos de incendio no iniciaran un rebrote. Cerca de las 20:00 la situación se encontraba totalmente controlado, sin personas lesionadas, pero con millonarias pérdidas para las personas afectadas.

BOMBEROS INVITA A LOS VECINOS A ORGANIZARSE

Tras la emergencia, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de San Fernando. José Peñaloza Rojas, explicó que ellos recibieron la alarma a eso de las 16:45 de la tarde del martes, despachando a las Termas del Flaco a voluntarios, tiempo respuesta que tarda cerca de 2 horas.

Carros cargados con agua con un peso de casi 18 mil kilos hacen que el tránsito sea lento, ya que además van en subida, además asegura que los voluntarios fueron agredidos verbalmente una vez que llegaron al lugar. “Ellos tienen que tomar en cuenta que cuando despacharon la alarma, nosotros no podemos volar hacia allá. Estoy esperando el informe del Capitán que estaba cargo, pero en esas condiciones no podemos operar. Si están con agresión yo no voy a ordenar que salga una máquina hacia allá. Lo siento mucho, pero no podemos ser agredidos verbalmente por gente que está ofuscada. Somos voluntarios, y tratamos de cumplir lo mejor que se pueda. Si no apoyan a los Bomberos no van a tener Bomberos”, dijo el Comandante

Recordó que hace algunos años el sector trató de organizarse para enfrentar emergencias de este tipo, asegurando que si no ha funcionado ha sido por problemas de ellos. Pese a ello aseguró que para el mes de enero existe la posibilidad de sostener una reunión con dirigentes de la localidad con el fin de que se organicen, ya que la idea es que sean ellos quienes enfrenten la primera respuesta.

Como Bomberos señaló que están llanos a conversar con la comunidad, orientarlos a que es lo que tienen hacer, pero todo bajo un adecuada organización, descartando que al lugar se destine algún carro de manera permanente o por un lapso de tiempo acotado.

En tanto, el Presidente del Consejo de Comandantes del Cuerpo de Bomberos de la Región de O’Higgins, Comandante, Cristian López Mella, explicó que en el caso del incendio ocurrido el pasado martes en la Termas del Flaco, se trata de una estancia temporal, no permanente. Donde existe una unidad vecinal que tiene que fomentar el autocuidado, con el fin de tener en cuenta las situaciones de emergencia que puedan ocurrir.

Agregó que la respuesta de Bomberos más cercana se encuentra en Puente Negro, lo que origina que con el material que hoy en día cuentan, sea imposible llegar con rapidez. Esto debido a que se trata de un sector cordillerano, con horas de traslado, caminos que en invierno por lo general se cortan, hay que rehacerlos, y que en esta época no están en las mejores condiciones para que los carros puedan llegar con rapidez.

El Comandante indicó que ni siquiera está presupuestado tener una Compañía en el lugar, ya que por lo general no pueden destinar a voluntarios a lugares de prestación de estancia, playas o lagos, por el sólo hecho de movimiento de gente. Quienes responden a estos llamados son los Bomberos locales.

Recalcó que los residentes del sector deben organizarse para que Bomberos los preparen ante situaciones de este tipo, y responder en primera instancia a emergencias, citando como ejemplo que muchas empresas e industrias tienen Brigadas de respuesta particulares, por lo que en este caso, invitó a los vecinos a que se acerquen al Cuerpo de Bomberos de San Fernando para que estos los instruyan a cómo enfrentar emergencias y sean ellos quienes tengan la primera respuesta.

También preocupado del tema está el Gobernador de la Provincia de Colchagua, Mauricio Valderrama, quien sostuvo que hace algunas semanas atrás se reunieron junto a la Onemi con quienes residen en la Termas del Flaco, donde trabajaron en un plan de contingencia con miras a la época estival, detectando riesgos que pudiesen ocurrir, entre ellos el volcán, y un potencial incendio, como el ocurrido el martes último.

Destacó que están permanentemente trabajando con la Onemi en este tipo de situaciones, así como el municpio local también está efectuando algunas coordinaciones para llevar a cabo reuniones que se esperan concretar la próxima semana, y así recoger la opinión de los residentes de Termas del Flaco. Agregó que lo ideal es que se tomen los resguardos para garantizar la seguridad de los turistas, trabajadores, comerciantes y residentes, instando a que los empresarios también puedan adquirir seguros para poder sobrellevar emergencias de este tipo.