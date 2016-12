Con cariño despedimos a don Héctor

 Con la Catedral repleta se realizó la misa de despedida a quien fue ex director de nuestro diario y una de las figuras más destacadas del periodismo local



Fotos Héctor Vargas

La tarde del sábado fue el día escogido para dar la despedida a don Héctor González Valenzuela, el lugar donde se realizó la misa fue la Catedral de Rancagua, la cual se vio repleta de familiares, amigos, colegas y autoridades locales, quienes quisieron acompañarlo en el último adiós.



Diputado Ricardo Rincón (DC)

Compartiendo con la familia soy cercano a algunos de ellos y obviamente conocí a don Héctor, tuve la posibilidad de compartir en mas de una ocasión con él y creo que en estos momentos uno debe acompañar a quien ha hecho un aporte periodístico, histórico y de vida a Rancagua y a la región, y que junto a su familia que lo despide, junto a quienes nos sentimos parte de una comunidad que es la región de O’Higgins y la ciudad de Rancagua y que de una u otra forma él representa.

Mario Barrientos Hoffman, presidente subrogante del Instituto O’Higginiano de Rancagua

Yo resalté la enorme vocación que Héctor tuvo toda su vida sobre la historia del libertador Bernardo O’Higgins, este Instituto tiene 74 años, 42 de esos años fue presidido por Héctor, eso revela la tremenda cercanía, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que Héctor fue un gran rancagüino, un hombre múltiple periodista, historiador, un león prestigioso, un hombre que estuvo en la academia, un hombre que manejaba nuestro idioma de manera maravillosa y además era un hombre simpatiquísimo, muy cordial, muy amable, lo recordamos como un gran amigo, que aportó mucho al desarrollo de nuestra ciudad hablando a través de El Rancagüino, estamos entristecidos pero a la vez muy orgullosos de tanto cariño que su memoria representa este día.

Alcalde Eduardo Soto

Es una pena muy grande despedir a un rancagüino que fue ilustre y que trascendió más allá, con creces, porque el ayudó al desarrollo del diario El rancagüino, es importante destacar todas las historias en las que él participó, hijo ilustre de Rancagua y junto con la pena de despedirlo, está la alegría de haberlo conocido, que su legado, lo que él construyó, lo que él hizo durante toda su vida estará presente en la memoria de cada uno de los rancagüinos y que buscaremos un lugar de la ciudad para perpetuarlo con su nombre.

Diputado Issa Kort

La muerte de don Héctor nos llama a hacer una reflexión, sobre cuales son las prioridades hoy en día, él fue un hombre que a través de su sabiduría, de su conocimiento, de su cultura, quiso mejorar la sociedad, a través del periodismo, de la historia, por lo tanto a mi me queda reflexionar no solo como diputado. Es un hombre que, en estas vísperas de navidad, tenemos que agradecer haberlo conocido, agradecer a la familia haberlo compartido y esperar que la sociedad rancagüina no se olvide nunca del ejemplo y de lo que fue don Héctor González para la ciudad y para sociedad chilena

Senador Alejandro García Huidobro

El ejemplo de don Héctor es un ejemplo de vida, alguien que quiso mucho a su ciudad y sobre todo en la labor que ejercía es parte de la historia de Rancagua, es por eso que en mis palabras quiero proponer la idea de una fundación porque el legado de él es tremendo, y tenemos que seguir su ejemplo, Yo quiero valorar el trabajo de su familia, sus hijos y sus hijas, y la gran familia que es el diario El Rancagüino, esa familia también es Rancagua y la región y en ese sentido creo que es muy difícil decir en pocas palabras lo que fue don Héctor y lo que seguirá siendo para nuestra comunidad, un ejemplo de vida un hombre que fue capaz de unir, un hombre que fue capaz de ver el futuro y que fue capaz de contarnos siempre la historia nuestra.

Pablo Silva Amaya

Mucha pena, me toca en un momento complejo ya que enfrenté hace poco la muerte de mi padre, la figura de don Héctor no es solamente importante para su familia sino que para la ciudad de Rancagua, yo diría que para el país, hizo entrega de su pluma de sus buenas ideas y del amor a su ciudad.

Óscar Ávila, presidente regional del partido socialista

Bueno, primero acompañar a la familia y a una institución tan importante en la región como es el diario El Rancagüino, que ha sido testigo y parte de nuestra historia por más de cien años. A nombre del Partido Socialista de Rancagua, damos nuestro pésame y volvemos a destacar la gran labor que realizó en el ámbito de la cultura y el periodismo en la región.

Marcelo Muñoz, superintendente honorario del cuerpo de Bomberos de Rancagua y miembro del Instituto O’Higginiano

Quiero estar presente y acompañarlo, porque para mi fue un referente de toda la vida , desde muy niño lo veía como un personaje dentro de la ciudad y el destino me permitió tener el privilegio de ser su amigo, compartir en el instituto O’Higginano. Don Héctor fue un hombre extraordinariamente visionario, por ello es que la institución de bomberos, cuando creo el cargo de bombero de excepción para nosotros fue relevante y sin lugar a dudas, incentivé la incorporación de don Héctor como bombero excepcional, que es un honor para la institución tenerlos.

Para mi el estar aquí hoy día significa responder al privilegio de su amistad.

Mauricio Valderrama, Gobernador Suplente de la Provincia de Colchagua

La verdad es que el día de hoy estamos ante la presencia de uno de los más connotados e importantes periodistas que ha dado esta región al país, es una figura de talla nacional. Quiero expresar mi más sentido pésame por la muerte de don Héctor González Valenzuela, en lo personal me siento muy conmocionado por esta trágica noticia, porque también tuve la oportunidad de compartir con él, de conocerlo, trabajar, revisar temas que trabajamos en conjunto respeto a la historia de Rancagua, me gustaría transmitir este legado de vida que el ha dejado que a uno le dan la confianza de que esto no acaba con la partida de don Héctor, él va a permanecer como una figura importante en el tiempo, como un signo de virtud, de trabajo y de profunda dedicación por lo local y lo regional, y creo que lo más destacable es como personas tan inteligentes y cultas, sean tan sencillas, humildes y cariñosos y que quieran tanto a esta tierra que nos ve nacer.

Julio Moreira, Director Biblioteca Pública Santiago Benadava

Yo puedo decir con mucho orgullo que llegué a ser amigo de él, conversábamos mucho y yo creo que nunca había conocido a una persona que tuviera tan buen manejo del idioma, no solamente porque buscaba las palabras correctas sino que las ponía en el lugar exacto, tenía ritmo para hablar, sabiduría y era simpático. Don Héctor es el más grande soñador que tenía Rancagua