Universidad de O’Higgins no logra tentar a los puntajes nacionales de la región

– La presente zona del país obtuvo diez máximos resultados en la PSU. El Liceo Óscar Castro, el Colegio Inglés Saint John y el Instituto San Fernando se hicieron de dos estudiantes que ingresan por la puerta ancha a la educación superior. También figuran en la nómina el Colegio El Salvador, el Instituto O’Higgins, el Colegio Coya y el Trinity College.

Marcela Catalán

Valentina Bustamante

A un día de celebrar Noche Buena, el viernes, diez egresados de cuarto medio de la región se enteraron de que fueron puntajes nacionales en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). De tal modo es que pudieron festejar Navidad a sus anchas, formando parte de los 159 jóvenes que, en todo el país, rindieron con máxima excelencia el citado examen. A lo largo de la nación, 17 de ellos corresponden a establecimientos municipales, 32 a particulares subvencionados y 110 a particulares pagados. O’Higgins es la tercera mejor posicionada en este listado, antecedida por Santiago (91) y Biobío (15). Les siguen La Araucanía (9), Valparaíso (9) y el Maule (8).

De los 159, 112 corresponden a la prueba de Matemática, 39 a Ciencias, 5 a Lenguaje, 2 a Historia y 1 al Promedio Lenguaje-Matemática. Del total, 43 son mujeres y 116 son hombres.

En O’Higgins, dos puntajes nacionales recayeron en el Liceo Óscar Castro, como también en el Colegio Inglés Saint John y en el Instituto San Fernando. Uno pertenece al Instituto O’Higgins, otro al Colegio El Salvador de San Vicente, al Trinity College y al Colegio Coya. Siguiendo la tendencia nacional, tres de los egresados son mujeres.

Desde la Seremi de Educación informaron que el secretario regional contactó a la mayor cantidad de alumnos destacados en la zona. Aparte de felicitarlos a ellos y a sus familias, los invitaron a que pronto “se reúnan con el intendente y con este ministerio, en el marco de un encuentro con pupilos que, tal como ellos, han dejado muy alto el nombre de nuestra región”, indicó Hernán Castro.

“Tenemos casos sobresalientes de puntajes nacionales en la educación, como Alonso Jiménez Silva y Nicolás Cornejo Calquín, quienes obtuvieron 850 puntos en Matemáticas. También está Milca Saavedra Fernández, con 824 en Lenguaje y Comunicación”. Todos salieron del Liceo Óscar Castro. Al mismo tiempo, la autoridad valoró los resultados logrados en establecimientos particulares y subvencionados de la zona”.

Este lunes 26 de diciembre se conocerán los puntajes de todos los jóvenes que rindieron la PSU a lo largo de Chile. “Invitamos a los egresados de nuestra región, así como de otros lugares, a que conozcan el nivel y la calidad de las 13 carreras y de todos los docentes de la Universidad de O’Higgins, considerando a esta casa estatal de estudios como una excelente opción para su educación superior”, remató el seremi.

Ricardo Cabezón Heitzer y Camila Quintana Muñoz – Matemáticas

El Instituto San Fernando, plantel marista de carácter particular pagado, logró dos puntajes nacionales en Matemáticas. Se trata de Ricardo Cabezón Heitzer y de Camila Quintana Muñoz. Desde el colegio destacaron que la escuela se encuentra en la lista de los 36 establecimientos con mayor cantidad de máximos resultados en la PSU, según diario El Mercurio.



Alonso Jiménez – Matemáticas

Alonso Jiménez Silva salió del Liceo Óscar Castro. Él logró 850 puntos en Matemáticas y hasta ayer desconocía sus resultados en las otras pruebas, pero ya estaba decidido a estudiar Medicina en la Universidad Católica. En conversación con El Rancagüino, contó que se preparó con el Preuniversitario Pedro de Valdivia. “Esperaba que me fuera bien en la PSU, pero no sabía si me alcanzaría para puntaje nacional”, confesó el joven.

Hasta este domingo, el adolescente había recibido el llamado de la Universidad Católica, donde lo invitaron a revisar los beneficios para ingresar allí. También se comunicaron con él desde la Chile, la Federico Santa María y la de O’Higgins. Respecto a lo comprometido por este último plantel, le ofrecieron la gratuidad, además de invitarlo a una actividad en el Teatro Regional. Sobre entrar a esta casa de enseñanza superior, lo descartó de plano. Lo anterior, pues su familia ya resolvió que vivirá en Santiago junto a su hermana.



Ulises Campodónico – Matemáticas

Ulises Campodónico egresó del Colegio El Salvador de San Vicente, obteniendo 850 en Matemáticas, 660 en Lenguaje y 707 en Ciencias. Él preparó el examen en el Centro de Estudios Laplace. “Se lo debo todo a ellos, porque éramos pocos alumnos y sus profesores estaban de lunes a domingo con nosotros. Fue un trabajo personalizado”. Aparte, alistó estas dos últimas pruebas en el Preuniversitario Cepech.

La Universidad Católica le ofreció un 25 por ciento de descuento en el arancel. El joven quiere entrar a Ingeniería Civil en Mecánica y después dedicarse a la Pedagogía. Su ideal es sumarse a las filas de la Chile. “En mi familia están todos felices, porque seré el tercero en estudiar en la universidad”.

El primer plantel que lo llamó fue la Universidad de O’Higgins, desde donde destacaron que podía cursar gratis toda la carrera, aparte de darle un computador, pero él no pretende ingresar a dicha institución. “Da inseguridad entrar allí”, responde al respecto, agregando que sus planes están en Santiago.



Nicolás Cornejo – Matemáticas

Nicolás Cornejo salió del Liceo Óscar Castro. Él logró 850 puntos en Matemática, mientras que obtuvo 672 en Lenguaje y 723 en Ciencias. Este año, el adolescente alistó las tres pruebas en el Preuniversitario UC. Su puntaje NEM fue de 708, con un promedio 64. Para él, lograr la excelencia en la PSU no fue una sorpresa. Más bien, era una noticia que esperaban en su hogar.

Ahora, el joven quiere cursar la Ingeniería Civil en Matemáticas. Sus opciones son la Universidad de Chile y la católica, de donde ya lo llamaron. En este último plantel le ofrecieron un 25 por ciento de descuento en el arancel. La de O’Higgins también se comunicó con él, destacando que puede sacar gratis la carrera, aparte de recibir un notebook si se matricula con ellos.



Javiera Soza – Ciencias

Javiera Soza egresó del Colegio Inglés Saint John, obteniendo 850 en Ciencias. Sin embargo, la joven no aguardaba este resultado. “Me sorprendí mucho, porque dejé de lado este examen”. La adolescente sí tenía prevista una buena noticia en Matemáticas, prueba en la que alcanzó 833 puntos, mientras que en Lenguaje logró 824. Su NEM promedio fue de un 67. Durante cuarto medio, cada sábado, asistió a un preuniversario interno de su escuela y también fue al del Pedro de Valdivia. Gracias a un exitoso ensayo, le otorgaron una beca del 55 por ciento para preparar los tres exámenes. Ella aún no está segura, pero su balanza se inclina por estudiar Ingeniería en Química. “Mi universidad favorita es la Católica. Mi segunda opción es la Federico Santa María”. Desde dicha institución le prometieron cursar gratis su carrera, aparte de un postgrado. También se comunicaron con ella desde el primer plantel, haciendo lo propio la Chile y la de O’Higgins. Esta última le ofreció la gratuidad y un computador.

Martín Araya – Matemáticas

Martín estudió en el Colegio Inglés Saint John, obtuvo 800 puntos en la prueba de Ciencias, mención física, y 773 puntos en la Prueba de Lenguaje. Él ha sido contactado por cuatro la Universidad Católica, la Chile, la de O’Higgins y la Federico Santa María, las que le ofrecen distintos beneficios. Sin embargo Martín la tiene clara, quiere entrar a Ingeniería Civil Eléctrica en la Chile.

“Durante mis años de escolaridad ha sido mi fuerte Matemáticas y yo sentía que me había ido bastante bien, no consideraba algo seguro obtener un puntaje nacional, así que fue una sorpresa bastante grata, estuve preparándome desde tercero medio, durante tercero y cuarto hice preu en el Pedro de Valdivia, en cuarto me incorporé al del colegio y además me incorporé a un grupo de estudio de Laplace”, comenta.



Bruno Gálvez – Matemáticas

Bruno estudió en el Instituto O’Higgins y obtuvo el puntaje más alto en la prueba de Matemáticas.

Hasta la tarde del domingo, sólo conocía los resultados de este examen y esperaba el inicio del proceso de admisión para saber cómo le fue en los otros exámenes y así postular a un plantel. Él quiere estudiar Biotecnología.

Al igual que otros puntajes nacionales, Bruno ya fue contactado por las Universidades de Chile, de O’Higgins, Católica y Federico Santa María. Todas quieren tenerlo entre sus alumnos y para eso le ofrecen distintos beneficios.

Gabriel Salas – Matemáticas

Fueron 800 puntos en Ciencias, mención Biología, y 672 en Lenguaje, más los 850 en Matemáticas ,los que obtuvo Gabriel Salas. El joven egresó del Trinity College y asegura que su foco está en Ingeniería Civil, en la Universidad Católica, teniendo inclinación por la Minería.

El primer llamado que recibió fue precisamente de ese plantel, quienes le ofrecieron un 25 por ciento de descuento en el arancel de la carrera. También fue contactado por la Chile, la de O’Higgins y la Federico Santa María, éstas dos últimas le ofrecen cubrir un 100 por ciento del arancel, pero Gabriel hace tiempo quiere estudiar en la Católica, así que duda un cambio de decisión. Él se preparó con el preuniversitario del colegio, otro externo, y además tuvo un profesor particular, pues quería tener un buen resultado y así asegurar su ingreso a la universidad. Aún así, fue una sorpresa el puntaje nacional. Su familia está muy feliz con el logro y también sus profesores en el colegio, quienes le manifestaban que debía ser su primer puntaje nacional, lo que hoy es una realidad para el Trinity College.

Rocío Faúndez – Matemáticas

Rocío estudió en el Colegio Coya, y hoy se ha convertido en el único puntaje nacional del establecimiento en este proceso 2017.

La joven quiere estudiar medicina en la Universidad de Chile, pero se trata de un tema que resolverá cuando conozca sus demás resultados PSU.

“Me llamaron de la Universidad Católica, ofreciendo una beca de honor. Es una pequeña rebaja en el primer año. La de O’Higgins me prometió una beca más grande, como recién están abriendo, es importante para ellos tener un puntaje nacional”, señala respecto a la posibilidad de quedarse en la región o irse a Santiago. Rocío asegura no tener problemas con eso, pues tiene hermanas que estudian en Santiago.

La joven preparó su prueba con el preuniversitario del colegio, además de uno externo en Lenguaje y Matemáticas, por lo que esperaba buenos resultados. Pero nunca imaginó esta noticia, lo que la tiene muy contenta. “Siempre fue mi fuerte Matemáticas, pero de todas formas debí trabajar en ello. Me han llamado de todas partes, familiares, amigos y varios profesores. Soy el único puntaje nacional de mi colegio, así que es algo importante para todos”, afirma.