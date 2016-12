Universidad O’Higgins: La meta mínima es que el 50 por ciento de los alumnos sea de la región

 El rector Rafael Correa destacó que los estudiantes de la zona podrán acceder a varios beneficios, entre éstos la rebaja de un 15 por ciento en el arancel.



Entre el 10 y el 15 de marzo del próximo año comenzarán las clases en la Universidad O’Higgins; con lo que se concretará un esperado proyecto: tener por fin una universidad estatal en la región del Libertador. En las horas previas a que se den a conocer los resultados de la PSU y que se inicie el proceso de postulación a la educación superior, El Rancagüino entrevistó al rector de la naciente universidad, Rafael Correa, quien se mostró confiado en que “tendremos buenos postulantes, en calidad y número”.

Puntualizó que hay puntajes mínimos de ingreso, que son los mismos que tiene la Universidad de Chile, del orden de los 500 a 550 puntos. Y destacó que habrá varios beneficios para estudiantes de la región, de manera que eso “garantiza que el porcentaje de estudiantes de la zona debería ser alto, superior al 50 por ciento. La meta mínima es que el 50 por ciento sea de la región”. Entre los beneficios, precisó que todos los alumnos de la zona tendrán una rebaja del 15 por ciento en el arancel.

Respecto al personal docente, indicó que todos los profesores están seleccionados y que entre ellos hay algunos que son de la región.

Agregó que las clases de carreras de pre grado comenzarán en el campus Rancagua, ocupando algunas dependencias del antiguo edificio del Hospital Regional y también salas modulares. Para ello se habilitarán 1.500 metros cuadrados del primer y segundo piso del edificio de 18 mil metros cuadrados y se contará además con 6 salas modulares. Allí se recibirá a los entre 600 a 700 alumnos que se espera ingresarán a la Universidad O’Higgins (UOH).

 ¿Se contará con laboratorios para los alumnos de Medicina?

 Van a usarse los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es decir, a lo estudiantes los vamos a llevar a Santiago en buses. Esto forma parte de la tutoría que la Universidad de Chile ejerce sobre la Universidad de O’Higgins. No tiene costo. Lo mismo en Ingeniería: se van a usar los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.

 ¿Cómo opera el tema de la acreditación para la UOH?

 Una universidad que nace no puede estar acreditada de inmediato. Sin embargo, por ley se nos exime de acreditación para todos los beneficios que el Estado ofrece a las universidad y a los estudiantes (gratuidad, becas, créditos). Se considera que la tutoría de la Universidad de Chile es garantía de calidad suficiente y se le da a la universidad 4 años para iniciar el proceso de acreditación.



SEDE EN SAN FERNANDO

-¿Qué pasa con los proyectos en Rengo y San Fernando?

 En San Fernando hemos conformado un equipo para diseñar durante el año lo que hemos llamado el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas; el cual instalaríamos en esa comuna con las escuelas respectivas para tener el 2018 carreras de esas áreas. Yo espero que el 2018 parta por ejemplo la carrera de Derecho, Psicología y Administración Pública. Los equipos están conformados y uno de los líderes es el profesor Manuel Canales. Además, existe la posibilidad de aportar con algunos diplomados en Derecho y Ciencias Sociales el segundo semestre del 2017; eso dependerá de la infraestructura, si la entregan con tiempo podríamos partir en julio de 2017 con diplomados.

 ¿Cómo fue el resultado del diplomado que hicieron en el Instituto Audiovisual de la UOH?

 Bueno; hubo bastante interés. Fue gratuito, no fue barato porque trajimos expositores de primer nivel. No cobraron lo que normalmente cobran. Fue un aporte no despreciable de la universidad.

 ¿En qué quedó el tema de la presentación de un requerimiento en la Contraloría por una situación en ese instituto?

 No fue la creación del Instituto. El diputado Castro puso, tengo entendido, un requerimiento en Contraloría relacionado con el nombramiento de Miguel Littin. Yo no quise ni saber de eso, lo respondieron los abogados de la universidad, obviamente no pasó nada con eso, era una ridiculez. El Instituto Audiovisual por el momento va a seguir en Rancagua. Lo lamento por San Fernando que tuvo la oportunidad de tener los primeros diplomados de la universidad que ahora los entregamos en Rancagua.



 ¿Y qué pasa con el proyecto de Rengo?

 Rengo está aparentemente un poco más atrasado; tengo programada una reunión con el alcalde para tratar de hacer un cronograma. En Rengo tenemos un elefante blanco, va a demorar en repararse y en quedar en óptimas condiciones, por lo menos un año. Pensamos que ese edificio se puede destinar para un gran centro tecnológico, con orientación al área agrícola y de la minería. Incluso estamos en conversaciones con algunos gobiernos extranjeros para que nos apoyen en la iniciativa de tener un gran centro tecnológico. La persona que está a cargo de preparar ese proyecto es Manuel Pinto, ex director del INIA. En marzo nos va a hacer una presentación oficial.



 ¿Fue un año muy difícil para usted, por los ataques y críticas al proyecto universitario y la polémica por la ubicación de la universidad?

 Casi todos tienen esa impresión; para nada. He estado tan entusiasmado, con una convicción tan grande que podemos hacer un gran proyecto, que eso me hizo tener la sangre fría que era necesaria para no ponerse nervioso.



 ¿Hubo peligro de que fracasara el proyecto por la división que en un momento hubo en la región?

 Por ni un segundo. Quiero decir que afortunadamente tuve el apoyo ciento por ciento del gobierno. Nunca fui llamado por la ministra de Educación ….



 ¿Excepto cuando la comunidad del Liceo de Niñas se opuso a que se usara ese establecimiento para iniciar las clases de la universidad?

 Efectivamente, ahí tuvimos la única intervención del Ministerio.



 ¿Cuál va a ser el sello de las carreras de Ingeniería de la UOH, respecto de las impartidas en las universidades de Santiago?

 Hay diferencias no en calidad, sino que en orientaciones. Acá en la carrera de Ingeniería la formación va a tener una característica que en las tradicionales es escasa: va a estar muy conectada con los problemas de la región y del país; una formación relacionada con la investigación de problemas concretos. Será una formación mucho más vinculada con el medio que la que tienen la mayoría de las universidad tradicionales. Esa es una diferencia. También va a ser una formación más multidisciplinaria. Será una carrera de cinco años, como son las carreras en el mundo, modernas, y no de seis años como es ingeniería en la Chile. Es decir, será una carrera de Ingeniería inspirada en la Universidad de Chile, pero con una fuerte dosis de modernización.



 ¿Qué le diría a los jóvenes de la región que ahora deben postular a la universidad?

 A todos aquellos jóvenes con talento y buenos puntajes les diría que por primera vez en esta región no tienen necesidad de ir a buscar una buena universidad a la Región Metropolitana, a Concepción, a Valparaíso o a otras ciudades. Ahora tienen acá una universidad del más alto nivel, que no tiene nada que envidiar a las mejores universidades de Santiago. Nuestra universidad tendrá académicos formados en las mejores universidades del mundo; tenemos 40 académicos a jornada completa, con muchas ganas de dejar una impronta en este gran proyecto. Y los estudiantes también tendrán la oportunidad de dejar su impronta en la Universidad O’Higgins.

Carreras

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Civil Plan Común

(Mecánica, Geológica, Eléctrica, Computación)

Medicina

Enfermería

Terapia Ocupacional

Pedagogía en Educación Parvularia

Pedagogía en Educación Básica

Pedagogía en Lenguaje y Comunicación

Pedagogía en Matemáticas

Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media