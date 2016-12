Cientos de estudiantes visitan feria del postulante de la UOH

Esta semana como parte de su oferta programática hasta el día viernes, la UOH ofrecerá información de sus trece nuevas carreras, las cuales estarán agrupadas en cuatro áreas. Monitores y personas especializadas de la Casa de Estudios Superiores estarán entregando información a los estudiantes y sus familias. Simultáneamente se realizó en el Teatro Regional de la Capital Regional, la ceremonia de distinción a los máximos puntajes nacionales y regionales.



En la Casa de la Cultura de Rancagua, se está realizando desde ayer lunes la Primera Feria de Postulaciones de la Universidad de O’Higgins, la cual funcionará en el mismo lugar hasta hoy martyes, para posteriormente seguir operando en el Centro de Información al estudiante. Una gran oportunidad para los jóvenes que dieron la PSU y que comenzarán postular a las universidades adheridas al Sistema único de Admisión a universidades chilenas del Consejo de Rectores y universidades adscritas.

Marcelo Visconti, vicerrector Acádemico de la Universidad de O’Higgins, destacó que “esta feria nos permite mostrar toda nuestra oferta educativa para quienes se van a incorporar a partir del 2017 a nuestras trece carreras y dar a conocer todo lo que hemos preparado desde hace más de un año. Queremos mostrar a los estudiantes que con puntaje en mano quieren tomar la decisión de donde van a estudiar, una serie de alternativas. Tenemos personas capacitadas que han estado trabajando en esta feria en el diseño de las carreras por mucho tiempo. Contamos con carreras como Agronomía, Educación, salud, ingeniería, entre otras”.

“Esta feria es una gran oportunidad , que también le da la posibilidad no sólo al estudiante sino a toda su familia de saber en qué consisten las carreras. Cabe destacar que una de nuestras novedades es la carrera de Ingeniería Civil Geológica, la cual se va a dictar por primera vez en una universidad del Consejo de Rectores. Hago un llamado a los estudiantes a que confíen en nosotros como institución, es un proyecto que se está haciendo al más alto nivel educacional. Queremos que nos elijan y postulen a nuestras carreras, aquí existe un evento histórico donde se les entregará una oferta de primer nivel”, destacó Viscosti.

Bruno Gálvez, uno de los máximos puntajes nacionales, del Colegio Instituto O’Higgins, destacó que “conocíamos desde principios de año que se abriría la universidad en la región. Considero que es un proyecto muy interesante, ya que está respaldado por la Universidad de Chile. Es muy positivo que haya una universidad estatal aquí en la región”

Después de intentar estudiar por segunda vez Cristian Basaure Guerrero, egresado del Liceo Industrial de Rengo y ex estudiamte de la USACH, dijo que “quiero darme una nueva oportunidad es por eso que escogí la universidad de O’Higgins. Quiero sacar la carrera que me gusta que es Ingeniería Civil Eléctrica. Yo deje mi antigua carrera por problemas económicos y ahora quiero volver a estudiar”.

Por su parte, Rossana González, madre de Cristian Basaure, destacó que “mi hijo por problemas económicos tuvo que dejar la Universidad, ya que por ser de provincia no tenía los recursos. Gracias a la UOH ya no tendrá que pagar pensión, comida o trasladarse a otra ciudad, lo que nos tiene muy contentos como familia. Es el primero en que llega a la Universidad. Está Casa de Estudios Superiores es un logro para la región”.

Felipe Olivares, Colegio Niño Jesús de Praga de Rancagua aseguró que “ me interesaba postular a la universidad y justo se abrió el proceso de admisión para la Universidad de O’Higgins. Me entere por internet de esta feria y supe que podía venir a postular”. Así mismo, Marcelo Salinas, del mismo colegio dijo que “yo iba a postular a Valparaíso, y vi que esta universidad es más accesible, para mi es una excelente posibilidad y me da toda la confianza que necesito para estudiar”.

Jose Guzmán, del Colegio Oscar castro, señaló que “esta es una muy buena posibilidad para que uno sepa como postular a la universidad, he encontrado muchas de las carreras que me interesan. Me gusta esta Casa de estudios porque me permitirá estudiar cerca de mi hogar. Me sirve porque tendré que gastar menos dinero en transporte y hospedaje”.

Como una de las apoderadas que visitaron la feria de postulaciones UOH, Carola Gaete, apoderada, dijo que “yo como mamá me interesa que mi hija sea una de las primeras doctoras de esta universidad. Este es un proyecto de muchos años, y saber que tu hijo será parte de este esto me parece excelente”.

Javiera Vásquez Gaete, destacó también “ que los estudiantes que vienen de otras comunas más alejadas tendrán más oportunidades para venir a estudiar. Es una buena alternativa para nosotros”.

Por su parte, el estudiante Franco Galaz dijo que “ yo elegí a la UOH como una de mis primeras opciones porque encuentro que hacía falta una universidad acá en la región”. Su padre, Patricio Galaz, padre de Franco señaló que “ yo vengo de la comuna de Malloa, y como mi hijo tiene interés en esta universidad, yo decidí acompañarlo en este proceso. Esta feria nos ha entregado mucha información”.

Asimismo, el integrante del equipo coordinador para la creación de las carreras del área de educación de la Universidad de O’Higgins, David Gómez destacó que “ muchos de los chicos que llegan a la feria, saben que carrera quieren estudiar, pero quieren saber en qué consisten estas carreras. Todos llegan con el ánimo y las ganas, es por eso que quieren más información. También hay preguntas de modos de ingresos en general y lo que no se puede explicar lo derivamos a la unidad de bienestar estudiantil”.



HOMENAJE A LOS PUNTAJES NACIONALES

Y en este mismo contexto el consejo de rectores de las universidades chilenas, cruch junto con la Universidad de O’Higgins, por primera vez en la región entregó distinciones a puntajes nacionales, regionales y mérito académico a estudiantes, en cada una de las pruebas de selección universitaria, así como a los mejores puntajes ponderados.

En este contexto, el Rector de la Universidad de O’Higgins, Rafael Correa, señaló que “ los estudiantes de esta región son un orgullo para todos, ya que han obtenido excelentes resultados este año en la PSU. Como región somos la tercera del país en número de puntajes nacionales, después de la región de Bio- Bio lo que muestra el nivel de la educación en esta región. Además, somos la primera en número de colegios con mas de dos puntajes nacionales. Para nosotros es espectacular instalar una universidad en una región con tan buenos resultados en la Prueba de Selección Universitaria. Quiero enfatizar que los estudiantes mas destacados no deben verse obligados a salir a estudiar afuera de la región de O’Higgins”.