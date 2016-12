División El Teniente cumplirá su meta de producción este año

-La meta para el 2016 es de 466 mil toneladas de cobre fino.



A días de que finalice el 2016, en la administración de El Teniente existe confianza en que la empresa logrará cumplir sus metas en producción, costos y seguridad; manteniéndose además como la mejor División de Codelco.

La compañía indicó que a pesar del evento climático que en abril pasado la obligó a suspender por 4 días sus operaciones, confía en cumplir las metas comprometidas para este año, tanto en materia de seguridad, producción y costos, basándose en los resultados que exhibía a septiembre pasado.

Precisó que al noveno mes del año, la producción de la división llegó a 353 mil toneladas de cobre fino, superando en 1% el plan comprometido a esa fecha. La meta de producción de El Teniente para el 2016 es de 466 mil toneladas de cobre fino, lo que parece posible de alcanzar y superar dados los resultados exhibidos en lo que va del año. Actualmente, El Teniente es la división que contribuye con el mayor porcentaje de producción de cobre a Codelco y a sus excedentes.

COSTOS DE PRODUCCION

En materia de costos, también a septiembre de este año, El Teniente registró un valor C1 de 96,6 centavos de dólar por libra, con una disminución de 3,1% respecto a igual período del 2015, a pesar de una disminución de la ley de cobre en torno al 4%.

En cuanto al desempeño en seguridad, El Teniente redujo la tasa de frecuencia de su accidentabilidad (número de accidentes con tiempo perdido por cada millón de horas persona trabajada) en 32% respecto a igual periodo del año pasado, llegando a 0,68. Los accidentes totales –con y sin tiempo perdido- también disminuyeron significativamente, sin embargo hubo que lamentar la muerte de un trabajador durante tareas de construcción de túneles.

A septiembre de este año El Teniente generó excedentes por US$ 368 millones, afectado por el menor precio del cobre (17% menor a igual fecha del año pasado) y molibdeno (13% a igual fecha del año pasado) como también por el efecto del tipo de cambio, lo que fue compensado parcialmente con mayores ventas y reducción de sus costos.

El gerente general de El Teniente, Mauricio Larraín, dijo que la División está respondiendo al esfuerzo de toda la Corporación para terminar el 2016 con números azules, en uno de los escenarios más complejos y desafiantes de los últimos años en materia de márgenes para la industria.

“Este año afrontamos una disminución de ley en torno a 4%, a lo que se sumó la paralización de cuatro días a causa de la contingencia climática de abril, el evento más severo en 100 años y logramos levantarnos y recuperarnos. Para hacer frente a estas circunstancias hemos puesto énfasis en que nuestro equipo refuerce y profundice la cultura de la excelencia, austeridad y responsabilidad y transparencia; de manera de mantener la competitividad y el liderazgo. Se trata de un camino que no tiene vuelta atrás”.

Respecto a las tareas de futuro Larraín planteó la tarea de hacer de El Teniente no solo la mina subterránea más grande del mundo, “sino también la operación más segura, eficiente, sustentable y rentable”. Larraín agregó que “el objetivo es seguir mejorando y gracias al esfuerzo de todo nuestro equipo y la metodología C+ (Lean), vamos a eliminar algunos cuellos de botella que hemos detectado abriendo así nuevas oportunidades para el futuro cercano”.

División El Teniente exhibe una posición de liderazgo al interior de Codelco y de la industria minera nacional, con la mayor producción y con los costos más bajos. En los últimos 10 años El Teniente ha entregado 15 mil millones de dólares al país en excedentes.

Al igual que en los últimos tres años, el 2015 El Teniente alcanzó logros históricos en materia de producción, costos y seguridad, generando excedentes por US$ 820 millones. En costos alcanzó un C1 de 1,07 dólar por libra, 12% menos que el 2014 y una producción récord de 471 mil toneladas de cobre fino, un aumento de 3% con respecto al año anterior.