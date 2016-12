Investigan hallazgo de cadáver al interior de canal de regadío

La Brigada de Homicidios está a la espera de la autopsia que entregue el Servicio Médico Legal para determinar la identidad y la causa de muerte.



Fernando Ávila Figueroa



Tras un llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros por parte de una persona de sexo masculino, indicaba que en Calle Bombero Villalobos con Calle Edmundo Cabezas, en el interior de un canal de regadío habría una persona aparentemente fallecida.

Una vez en el lugar, el personal constató la efectividad del hecho, encontrando en el interior de dicho canal de regadío el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, de edad aproximada 30 a 35 años con su torso desnudo, logrando apreciar parte de su espalda y cabeza.

Se lograba apreciar el resto de su cuerpo sumergido, verificando en el lugar que no existía intervención atribuible a terceras personas. En el lugar no se logró identificar a la persona, trabajo que deberá determinar el Servicio Médico Legal.

El jefe de Brigada de Homicidios de Rancagua, Subprefecto, Pedro Calderón, dio a conocer que fue en horas de la madrugada del 24 de diciembre el día en que apareció esta persona al interior del canal de regadío, y de acuerdo a los primeros antecedentes, fueron transeúntes que pasaban por el lugar los que se percataron del hecho y dieron aviso a Carabineros.

Según Calderón, no habría participación de terceras personas, pero están a la espera de la autopsia que entregue el Servicio Médico Legal. Sobre el hecho que estuviera sin su ropa, según lo investigado es por el efecto del agua que traía el canal, lo que origina que la tela ceda y sea arrastrada por la corriente. Además el cuerpo no presentaba lesiones externas, por lo que los antecedentes que entregue el SML también permitirán conocer su identidad.