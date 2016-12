Hoy asumen nuevos CORES en reemplazo de quienes dejaron el cargo con aspiraciones parlamentarias

 Gustavo Valderrama, Luis Díaz y Mario Gálvez asumen como nuevas autoridades.

Gisella Abarca

Este miércoles 28 de diciembre, a las 15:30 horas en Sesión Plenaria del Consejo Regional de O’Higgins, tres cores realizaron el juramento para comenzar a ejercer sus funciones de consejeros regionales en reemplazo de quienes presentaron su renuncia con la aspiración de ocupar un cupo en el Parlamento.

Así y luego de un mes desde que los cores Mauricio Donoso (UDI), Francisco Parraguez (Izquierda Ciudadana) y Óscar Ávila (PS) renunciaran al Consejo Regional para asumir aspiraciones parlamentarias de cara a las elecciones 2017, el Tribunal Electoral Regional ratificó a las nuevas autoridades que asumirán las vacantes. Se trata de Gustavo Valderrama, Luis Díaz y Mario Gálvez.

El primero, Gustavo Valderrama es oriundo de San Fernando lo que favorecerán su trabajo territorial en Colchagua, así lo asegura el nuevo Core “en estos días he tenido mucho movimiento, bastante participación en las distintas comisiones que me interesan -agricultura, infraestructura y turismo-. Ayer estuvimos en la comisión de infraestructura en Chimbarongo y San Pedro de Alcántara donde se vio el tema de un APR. Estoy muy contento de asumir porque quiero mucho a mi zona, quiero apoyar todos los proyectos que signifiquen progreso y bienestar para sus habitantes”, sostuvo.

En tanto, Luis Díaz vuelve a su segunda casa el Consejo Regional de O’Higgins “en estos días me he sentido bastante grato, contento porque es una labor que siempre me ha gustado, siempre he estado preocupado porque la región siga avanzando y no se estanque y me he encontrado con un buen Core, con personal administrativo antiguo que conocía, he recibido bastantes muestras de cariño y me siento muy cómodo para comenzar nuevamente con todas las ganas”.

Finalmente, Mario Gálvez que representa a Cachapoal 2 desde su experiencia en el ámbito público pretende realizar un gran papel en el Core “estos días han sido intensos, andamos de comisión en comisión, ahora estamos en Rengo en el centro de investigación de la fruta, luego tenemos pleno donde se verán las comisiones a las que perteneceremos, el jueves hay comisión nuevamente. Estos días han sido de mucho trabajo, mucho terreno, pero bastante entretenidos”.

Agregó que se encuentra “Muy contento con el cargo, porque de una u otra forma mucha gente que votó por mí corrió la lista de Óscar Ávila a mi nombre y hay que responder a este gran desafío”.