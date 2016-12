Seguiremos publicando la columna Recordando

El viernes recién pasado lamentamos la partida de don Héctor González, quien no sólo dirigió por 50 años este diario sino que escribía todos los días su inagotable columna RECORDANDO.

Ya no está junto a nosotros, pero son miles los artículos que escribió, muchos de ellos aún inéditos u otras columnas publicadas años anteriores pero que no está de más recordar. Por este motivo seguiremos como un pequeño homenaje publicando de manera póstuma la columna diaria de don Héctor.



Profesor don Leopoldo Asís

no era de la calle “De Asís”

Recordando…. Por Héctor González V.

Las calles de Rancagua brindan muchas veces inesperadas sorpresas. Entre ellas, por ejemplo, el desconocimiento de los vecinos sobre el nombre y significado de la casa en que viven. En buenas cuentas, resulta que muchos no saben dónde viven.

Hoy quiero referirme en forma concreta a la “CALLE LEOPOLDO DE ASÍS”, en el sector sur de la ciudad, Villa Santa Cruz de Triana.

La idea de bautizar a esa arteria ciudadana, surgió en el seno del Centro de Exalumnos del Instituto O`Higgins, hace más de cincuenta años. Fue tras el sentido fallecimiento de quién fuera nuestro profesor, ocurrido el 14 de mayo de 1960.

Como miembro del Directorio del mencionado Centro, que presidía el abogado Arturo Toro, comenzamos la tarea de saber los trámites necesarios para conseguir nuestro objetivo: obtener un recuerdo permanente del maestro. No era tan fácil, pero lo primero fue el contacto con la Municipalidad -en la cual también antes había trabajado el señor Asis-. Casi un año después, en junio de 1961 estuvo todo listo para inaugurar una calle.

Organizamos y realizamos un acto público solemne con autoridades, profesores, banda de música y gran número de ex alumnos. Desde ese momento la arteria tomó oficialmente el nombre de “Leopoldo Asís”, sin “de”, como la hemos conocido.

No sabemos cuándo se cambiaron las señaléticas y la nueva denominación dice ahora “Leopoldo De Asís”, seguramente para igualar histórico homenaje a l sacerdote San Francisco de Asís, célebre en Italia país de su nacimiento en la Ciudad de Asís, lugar de peregrinaje donde dos hermosos e imponentes Templos, de dos plantas, reciben miles y miles de fieles.

Nuestro profesor de Educación Física llegó al Instituto en 1927, fue mi profesor jefe en primera y segunda preparatorias. Notable por la organización de grandes revistas de gimnasia en el Colegio donde enseñó hasta 1939. Posteriormente fue miembro y Presidente del Club de Leones de San Vicente de Tagua-Tagua, en donde fijó su residencia. Otros datos: dirigente gremial de contadores, perito judicial caligráfico, deportista Presidente de la Asociación de Fútbol de Rancagua.

Nunca usó el “DE”, que no existió.