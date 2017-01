“EL RANCAGÜINO AWARDS”

Como cada año, el Departamento de Prensa de Diario El Rancagüino, se somete a una discusión respecto al trabajo anual en materia informativa y elegimos las condecoraciones “Premios El Rancaguino” que este 2016 recayeron en las siguientes personas:

PERSONAJE DEL AÑO:

RECTOR U OHIGGINS, RAFAEL CORREA

Este reconocimiento fue otorgado al rector de la Universidad de O’Higgins, Rafael Correa, por su arduo trabajo para concretar el emblemático y esperado proyecto educacional universitario para la región, el cual en diversas oportunidades peligró con verse truncado por intereses políticos y de diversa índole, sobre todo por la polémica y división que generó la ubicación de la naciente universidad. El rector supo enfrentar esos problemas y sacar adelante la Universidad Estatal para O’Higgins. Y en el 2017 los desafíos serán mayores, puesto que deberá consolidar el proyecto.

PREMIO AL COLEGA DESTACADO:

MANUEL POLGATIZ

Con una estrecha votación, los periodistas del Departamento de Prensa de nuestro medio eligieron este año como mejor colega a Manuel Polgatiz, periodista de la Municipalidad de Graneros que durante el año destacó por su disponibilidad y gran colaboración con este medio de comunicación, además de impulsar comunicacionalmente al municipio de la Nueva Ciudad con sus creativas y rebuscadas ideas que destacan a la hora de dar a conocer las noticias del edil Claudio Segovia.

En mención honrosa queremos relevar el trabajo del colega Esteban Montenegro, periodista de la PDI que destaca por su disposición, amabilidad, rapidez y simpatía a la hora de solicitar información policial.

También destacó el ya experimentado comunicador Jorge Zapata, quien sorprendió a todos cuando volvió nuevamente a ser el jefe de comunicaciones de la Intendencia Regional, tras separarse de ese solamente por tres años. Pero que volvió a dejar sorprendidos cuando renunció repentinamente a sus labores en el Gobierno para asumir sus funciones de Director de Comunicaciones en la naciente Universidad Regional, donde actualmente levanta las informaciones de la casa de estudios.

EL MÁS GUAPO:

FISCAL CLAUDIO RIOBÓ

El galardón se quedó en el nombre del Fiscal adjunto de Rancagua, especializado en delitos violentos y de droga, Claudio Riobó, persecutor que se quedó con el voto femenino del Departamento de Prensa de Diario El Rancagüino.

El fiscal es parte de la unidad de análisis criminal de O’Higgins, quien obtuvo la primera condena de la Reforma Procesal Penal en O’Higgins a pocos días de haberse iniciado por la causa de robo en lugar no habitado, además está a cargo de emblemático caso de Los Bosques de San Francisco, también obtuvo la primera condena por lavado de dinero en la región.

LA MÁS GUAPA:

FISCAL GABRIELA CARVAJAL

El premio fue otorgado por los varones de la sala de prensa de Diario El Rancagüino a la fiscal adjunta de Rancagua y especializada en delitos sexuales, Gabriela Carvajal, persecutora que ha destacado con su trabajo en casos como la investigación de los religiosos católicos por supuestos abusos sexuales a menores, además de la condena de un transportista escolar, trabajó arduamente en el caso de los pequeños del jardín infantil Divina Providencia, además de perseguir al Psicópata de la Bicicleta que abusaba de jovencitas en Rancagua, a esto se agrega el caso de la parvularia que abusaba sexualmente de niños en Rancagua, entre otros emblemáticos casos.

En segundo lugar se ubicó la Consejera Regional, Carla Morales.

EL MÁS POLILLA:

ALCALDE CLAUDIO SEGOVIA GRANEROS

El premio se quedó en el nombre del jefe comunal de Graneros, Claudio Segovia, por ser el edil que de una u otra manera ha figurado en los medios regionales varias veces a la semana durante el año por temas de diversa índole desde destacar a “La Quintrala” con un monumento de madera, la incansable defensa de sus vecinos con el paso bajo y sobre nivel del Rancagua Express, regalar cotillón y champagne para año nuevo, poner carritos de golf para transporte de la tercera edad, volver con las victorias a Graneros, regalar bicicletas a los estudiantes de 4° medio, entre otras medidas que han sido mediáticas para la carrera político social del edil.

EL MÁS CONTROVERSIAL:

EX DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD, FERNANDO TRONCOSO

Este premio recayó en el ex director del Servicio de Salud O’Higgins, psicólogo Fernando Troncoso, quien asumió el año 2014 y se mantuvo hasta el 2 de diciembre de 2016, quien destacó en el traslado hacia el Nuevo Hospital Regional, además de obtener la aprobación de los recursos para el proyecto de los 5 mil millones de pesos para el sistema computacional para el nuevo recinto asistencial de la región, entre otras importantes gestiones. No obstante, lo que gatilló su salida fue la crisis que se desencadenó con más de 170 médicos de la entidad de salud quienes amenazaron con renunciar a sus funciones si la autoridad no dejaba su cargo por una supuesta “mala gestión” al demandar a dos médicos del recinto sin sumario previo.



PREMIO LIMÓN:

CINTHYA REY

Por votación unánime, la distinción quedó en el nombre de la periodista del Servicio de Salud O’Higgins, Cinthya Rey, quien se quedó con el Premio Limón por su deficiente gestión comunicacional para con nuestro departamento de prensa, por poner trabas a la hora de conseguir información en materia de salud sin conseguir buenos resultados para informar a nuestros lectores y por faltar a la ética profesional ocupando información exclusiva consultada por El Rancagüino para confeccionar comunicados de prensa y replicarlos a todos los medios de comunicación de la región.

EL MÁS SIMPÁTICO:

TENIENTE CORONEL PATRICIO TIRADO

La distinción recayó en el ex jefe de la Primera Comisaría de Rancagua, Teniente Coronel Patricio Tirado por su facilidad mediática y disposición con entregar información de Carabineros hacia los medios de comunicación, además de su alegría, amabilidad y simpatía las 24 horas del día, lo que lo destacan de entre sus pares.

EMPRENDEDORA DESTACADA:

MONICA RODRIGUEZ APICULTORA

Mujer de Patagua Cerro de Pichidegua destacada emprendedora del rubro apícola, propietaria de la empresa “Moni Mony” que desde el año 2003 ha logrado profesionalizar la apicultura sustentable generando lazos con las empresas de turismos y agrícolas del sector.

EL MÁS TRABAJADOR

EDUARDO SOTO

A las 06:00 horas ya se encuentra conectado a las redes sociales, siendo que el día anterior no se duerme antes de la media noche respondiendo a diversas actividades con dirigentes sociales, de la comunidad, vecinos que necesitan de su ayuda, en revisión de proyectos, etc, porque el jefe comunal de Rancagua, Eduardo Soto, no quiere que ningún detalle se le escape, menos si tiene que ver con sus queridos vecinos que este año por tercer periodo consecutivo lo eligieron por amplia mayoría, quedándose nuevamente con el sillón edilicio por cuatro años más.