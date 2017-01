Adultos y niños  rancagüinos podrán aprender a nada:  Se inician los cursos de natación y talleres en piscinas municipales

Las piscinas Lourdes y Patricio Mekis, fomentanla recreación y la actividad física en toda la comunidad

De martes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche las piletas municipales de Lourdes y Patricio Mekis impartirán cursos de natación destinados a niños y adultas.

Ello para recrearse y aprender a nadar gracias al programa que lleva a cabo el alcalde Eduardo Soto junto al municipio, con el objetivo de generar un espacio de esparcimiento, relajo y actividad física, sobre todo para las familias que este verano no saldrán de vacaciones.

En este contexto, las piscinas municipales comenzaron con su clases de natación gratuitas para niños desde los tres años hasta los 14 años, mientras que para los adolescentes entre los 15 y 17 años la matricula tiene un costo de 5 mil pesos. Así mismo para los mayores de 18 años el valor del curso es de 7 mil pesos.

De esta forma en ambos recintos las clases se desarrollarán de forma continuada desde las 9 de la mañana teniendo una duración de una hora cada taller

Según Agustín Navarro, quien asiste al taller para niños entre 11 y 14 años en la Piscina Lourdes, se motivo a participar porque “quería hacer algo distinto en mis vacaciones y me inscribí en natación, y lo he pasado súper bien. He aprendido rápido y es bueno porque es importante que los niños sepamos nadar, sobre todo porque así evitamos accidentarnos. Estoy feliz de venir y participar”.

En tanto, Ana Martínez, dueña de casa que participa en natación para adultos que realiza el Complejo Patricio Mekis, indicó que “tenía prejuicios que a mi edad pudiera aprender a nadar y la verdad es que me ha sorprendido porque he avanzado mucho, además me ha hecho excelente para la salud porque ha sido un gran panorama para combatir la rutina y el estrés, así que felicito al alcalde por realizar esta actividad pensando también en los adultos”.

Por otra parte la Piscina Lourdes está realizando hidrogimnasia con entrada liberada para todas las edades, en horarios de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00 horas, mientras que en el Complejo Patricio Mekis se efectúa de 19:00 a 20:00 horas, recinto donde también se lleva a cabo el curso gratuito de familiarización con el agua para personas con capacidades diferentes, de 18:00 a 19:00 horas.

Quienes deseen disfrutar de un día recreativo, el horario de uso libre de las piscinas es de martes a viernes de 14:00 a 18:00 horas, donde los niños sólo cancelan $1.500 pesos y adultos $2.500. Durante los fines de semana y festivos, el funcionamiento es de 11:00 a 18:30 horas y los valores son $2.500 pesos para niños y $3.500 para adultos.