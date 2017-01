Tinguiririca tendrá una semana clave para conocer a su rival de play-off

La Liga Nacional, en su fase regular, entró en la recta final. Esta semana se juegan tres partidos, donde los Energéticos buscarán triunfos que le permitan eludir un cruce ante el líder Los Leones.

La combinación de resultados que se pueden dar en los últimos tres partidos de la fase regular, podrían dejar a Tinguiririca en la actual ubicación que ostenta en la Conferencia Centro de la Liga Nacional de Básquetbol. Esto es, penúltimo, pero si Universidad Católica gana los tres duelos, y TSF no, será el último de la serie.

Si se da lo primero, en play-off -que comienzan la próxima semana- los Energéticos jugarán contra la Universidad de Concepción para ver quién sigue avanzando. Si prima lo segundo, su rival será Colegio Los Leones, hasta ahora, el mejor equipo de toda la liga (sumando norte y sur).

Ahora, entre las cuentas que se han sacado por parte de los colchagüinos, y en medio de una temporada muy irregular, está quedarse, a lo menos, con una victoria en los juegos que arrancan mañana.

Este miércoles, a las 20.30 horas, los dirigidos por Jaime Castillo irán hasta Puente Alto para buscar reivindicarse de su última caída como visitante, cuando Los Leones lo vapuleó en Quilpué. Después, el sábado, a las 20.00 horas, jugarán como dueños de casa en el gimnasio municipal frente a Español de Talca, encuentro que también esperan sea un triunfo más con su gente, y; el domingo, en la capital de la región del Bío-Bío, visitarán a quienes esperan sea su rival en los juegos finales de la conferencia, la U penquista.

Cabe consignar que, los play-off, que comenzarán el fin de semana del 14 y 15 de enero, se jugarán el mejor de siete encuentros, con la ventaja de campo para el mejor ubicado en la tabla.

Hasta el momento, y restando esta semana de partidos, los cruces serían: Los Leones vs Universidad Católica; Universidad de Concepción vs Tinguiririca San Fernando, Español de Talca vs Puente Alto; Osorno vs Deportes Castro; Deportivo Valdivia vs Las Ánimas; ABA Ancud vs CEB Puerto Montt.