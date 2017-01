Mago Balbontini realizará hoy acto de escapismo en la Plaza de Los Héroes

Flor Vásquez

Mago y actor, Sebastián Carmona Balbontin presentará hoy míércoles, a partir de las 21 horas, en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, un acto de escapismo en altura. Dice que es un acto que ha ensayado, pero que por primera vez realizará con público. Y eligió a la capital regional de O’Higgins porque es de esta zona y porque también quiere contribuir a descentralizar.

Conocido profesionalmente como el Mago Balbontini, Sebastián visitó ayer las oficinas de El Rancagüino para promocionar su espectáculo. “Es un acto de escapismo al estilo de Harry Houdini, el mago escapista más importante de la historia. Es una prueba de destreza física, en la cual me van a esposar y a poner cadenas con candados. Luego, me van a meter en un baúl de madera y me van a elevar aproximadamente unos 15 metros con una grúa. En seguida tendré un tiempo máximo de dos minutos para zafar y dar una señal de que logré liberarme. De lo contrario, dejarán caer la caja”. Esto último le ocasionaría daño físico.

Agregó que la idea de realizar este acto nació hace 5 años y que su presentación de esta noche cuenta con el patrocinio de la municipalidad Rancagua. “Quise hacerlo en esta ciudad porque soy de la Sexta Región (vive en Requínoa); y también porque la idea es descentralizar un poco estos espectáculos que se ven en Santiago. Tuve la posibilidad de hacerlo en Santiago, pero preferí Rancagua”.

Sebastián añadió que realiza magia urbana, presentándose en lugares inesperados. En esa línea, realizó un show de magia en la vega Baquedano y también en el campo, ante los trabajadores temporeros.

Casado, padre de dos hijos, señaló que descubrió el mundo de la magia a los 18 años, cuando estudiaba Teatro en Santiago. Gracias a la magia ha podido recorrer Chile y también mostrar su talento en México y otros países. Esta noche quiere ofrecer a los rancagüinos un poco de magia e ilusión. El espectáculo será gratuito y la invitación a asistir está abierta a toda la comunidad.