Manuel Fernández niega acercamiento con O’Higgins

El defensor uruguayo, que ayer volvió al trabajo en Coquimbo Unido, aseguró que nadie de Rancagua lo ha llamado.



Ricardo Obando

Según lo informamos ayer, su nombre estaría en carpeta, pero nadie lo ha llamado. Ayer, el defensor uruguayo que milita actualmente en Coquimbo Unido, Manuel Fernández, confesó al programa “Fuera de Juego” de Radio Bienvenida, que nadie ligado a O’Higgins lo ha contactado, y que inclusive se enterado a través de las redes sociales del supuesto interés de los celestes para contar con sus servicios.

En ese sentido, el jugador que fue formado en Racing de Montevideo y que llegó al país de la mano de Deportes Concepción, puntualizó que respecto a alguna novedad sobre su posible llegada a Rancagua, “no hay nada, estoy entrenando con el plantel de Coquimbo. He solo visto rumores por las redes sociales, pero no he recibido el llamado de nadie y nada hasta el momento”.

El defensa central, que no tiene a un representante que lo maneje, ya que su carta es propiedad de los piratas, dijo también que “de acá no he me reunido con nadie tampoco”.

En todo caso, que su nombre esté sonando en un equipo de Primera como O’Higgins, señaló, es gratificante “uno trabaja siempre para eso, y como se dice en redes sociales, que se esté hablando de mi y el poder llegar a un club tan importante sería espectacular, pero, como te digo, no puedo decir nada, porque no he tenido comunicación alguna con nadie”.

Ahora bien, hay indicios que indican que el jugador sí es pretendido por el cuadro celeste, pero, hasta el cierre de esta edición, no existían más antecedentes de avances en la posible negociación.